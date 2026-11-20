Liberty Media sarebbe già pronta a cedere la MotoGP e, allo stesso tempo, anche la Formula 1? L’ipotesi di una svolta clamorosa entro il 2028.

Il futuro della MotoGP e della Formula 1 potrebbe incrociarsi ancora una volta sul tavolo della finanza internazionale. Dopo aver rilevato il Motomondiale da Dorna Sports ( ora MotoGP Sport Entertainment Group ) nel 2025, il colosso americano Liberty Media si trova infatti al centro di un possibile riassetto che rischia di ridisegnare gli equilibri delle due e delle quattro ruote entro i prossimi due anni. Nello specifico, la cessione sia della massima serie a due ruote sia del mondiale di riferimento a quattro ruote. Sarebbe un clamoroso colpo di scena!

L’effetto domino dalla Formula 1 alla MotoGP

Come riportano varie fonti, a riaccendere i riflettori sulle strategie del gruppo statunitense è stato Greg Maffei, Presidente e CEO di Liberty Media fino al 2024. Intervenendo alla conferenza Sportico’s Invest New York 2026, il manager ha ipotizzato che entro il 2028 la Formula 1 possa uscire dalla Borsa ed essere ceduta a una nuova proprietà. Un’eventuale uscita di scena dal circus non resterebbe un caso isolato, ma finirebbe inevitabilmente per coinvolgere anche la MotoGP, entrata nell’orbita americana proprio con l’obiettivo di ripercorrere la stessa parabola commerciale delle monoposto.

Quando Liberty Media ha acquisito la classe regina delle due ruote in un’operazione dal valore d’impresa stimato intorno ai 4,3 miliardi di euro, la strategia era chiara: applicare al Motomondiale la ricetta già sperimentata con successo in F1, puntando su social media, narrazione spettacolare, espansione in nuovi mercati e maggiore appeal per sponsor e broadcaster. Tuttavia, se il gruppo dovesse decidere di fare cassa sul motorsport, anche la MotoGP potrebbe finire nel mirino di grandi fondi d’investimento o colossi dell’intrattenimento prima ancora di aver completato il proprio percorso di rilancio.

Il precedente F1: perché vendere al picco

Il ragionamento nasce dai numeri straordinari raggiunti dalla Formula 1 dopo l’acquisizione da CVC Capital Partners, annunciata nel settembre 2016 e chiusa nel gennaio 2017 sulla base di una valutazione di circa 4,6 miliardi di dollari (4,1 miliardi di euro). Archiviata l’era di Bernie Ecclestone, Liberty Media ha trasformato il campionato in un prodotto globale, spinto anche dal fenomeno Drive to Survive.

In otto-nove anni il titolo in Borsa è cresciuto di circa il 250%, l’EBITDA (margine operativo lordo) è triplicato e la valutazione complessiva della Formula 1 ha raggiunto indicativamente i 28-30 miliardi di dollari. Secondo Maffei, replicare un’espansione simile nel prossimo decennio partendo da cifre così alte sarebbe un’impresa quasi impossibile persino per gli americani. Per questo, davanti a un’offerta adeguata, il consiglio di amministrazione — tenuto a tutelare gli interessi degli azionisti — potrebbe valutare seriamente la vendita, anche se da Liberty Media non arrivano né conferme né smentite.

Nuovi equilibri interni e scenari futuri

A rendere ancora più concreti questi scenari contribuisce anche il cambio di passo nella governance del gruppo: il fondatore John Malone ha ridotto il proprio peso nei diritti di voto dal 48% a circa il 3%, lasciando al consiglio di amministrazione un ruolo centrale nella valutazione di eventuali operazioni straordinarie. Sul piano sportivo e istituzionale, per la Formula 1 resta comunque decisiva la supervisione finale della FIA, mentre sul fronte delle due ruote resta da capire se Liberty Media vorrà prima far esplodere il valore della MotoGP — replicando la moltiplicazione vista nel circus — oppure cedere in blocco l’intero polo del motorsport.