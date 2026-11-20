Dalla pista alla dirigenza: Stefan Bradl assume un nuovo ruolo in Honda HRCMotoGP
Stefan Bradl apre un nuovo capitolo con HRC: lo storico tester Honda entra ora nella squadra dirigenziale.
Campione del mondo Moto2, a lungo pilota e tester Honda, ora ecco un ruolo dirigenziale in HRC, ovvero Coordinatore Sportivo. Stefan Bradl assume un nuovo ruolo all'interno dell'Ala Dorata, al quale è legato dal 2012, quindi dal primo anno in MotoGP. A referto una brevissima parentesi Yamaha Forward e Aprilia nel biennio 2015-2016, sue ultime stagioni da pilota titolare in MotoGP, prima di un anno in Superbike sempre con Honda. Ha poi appeso il casco al chiodo a livello di pilota ufficiale, assumendo le vesti di collaudatore dal 2018. Le sue ultime presenze in pista da sostituto e wild card risalgono al 2024, ha poi continuato solamente come tester, ma lascerà infine questo ruolo a fine 2026 per entrare nei vertici dirigenziali.
Stefan Bradl nominato Coordinatore Sportivo HRC
"Il Campione del Mondo Moto2 2011 e collaudatore Honda HRC inizierà la prossima fase della sua carriera come Coordinatore Sportivo HRC, utilizzando le sue due decadi di esperienza nei Gran Premi per assistere i piloti HRC di MotoGP in pista nel 2027 e oltre. Il nuovo ruolo di Stefan Bradl lo vedrà rafforzare ulteriormente e approfondire le conoscenze del team dirigenziale all'interno di Honda HRC".
Questa la nota ufficiale con cui Honda HRC ha spiegato come sta continuando la sua rivoluzione in vista del 2027. Non sono cambiati solo i piloti, ma c'è un rimescolamento importante anche nei punti chiave della squadra. Il saluto ad Alberto Puig ad esempio, che a fine 2026 lascerà il ruolo di Team Manager (ruolo rilevato da Mikihiko Kawase) per occuparsi dello sviluppo dei programmi MotoGP e SBK, oltre che della crescita dei talenti, cosa che ha già fatto per molti anni con successo (citiamo i nomi più eclatanti, Stoner e Pedrosa). È dato per certo da tempo anche l'arrivo di Davide Brivio, ma ancora non ci sono annunci ufficiali in merito. Quel che è certo è che Honda non vuole continuare a fare la comparsa ma rialzare la testa: la rivoluzione MotoGP 2027 è l'occasione giusta per cambiare tutto, da moto a piloti a vertici della squadra, con l'obiettivo di tornare ad essere protagonisti.
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