Stefan Bradl apre un nuovo capitolo con HRC: lo storico tester Honda entra ora nella squadra dirigenziale.

Campione del mondo Moto2, a lungo pilota e tester Honda, ora ecco un ruolo dirigenziale in HRC, ovvero Coordinatore Sportivo. Stefan Bradl assume un nuovo ruolo all'interno dell'Ala Dorata, al quale è legato dal 2012, quindi dal primo anno in MotoGP. A referto una brevissima parentesi Yamaha Forward e Aprilia nel biennio 2015-2016, sue ultime stagioni da pilota titolare in MotoGP, prima di un anno in Superbike sempre con Honda. Ha poi appeso il casco al chiodo a livello di pilota ufficiale, assumendo le vesti di collaudatore dal 2018. Le sue ultime presenze in pista da sostituto e wild card risalgono al 2024, ha poi continuato solamente come tester, ma lascerà infine questo ruolo a fine 2026 per entrare nei vertici dirigenziali.

Stefan Bradl nominato Coordinatore Sportivo HRC

"Il Campione del Mondo Moto2 2011 e collaudatore Honda HRC inizierà la prossima fase della sua carriera come Coordinatore Sportivo HRC, utilizzando le sue due decadi di esperienza nei Gran Premi per assistere i piloti HRC di MotoGP in pista nel 2027 e oltre. Il nuovo ruolo di Stefan Bradl lo vedrà rafforzare ulteriormente e approfondire le conoscenze del team dirigenziale all'interno di Honda HRC".