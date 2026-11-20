MotoGP 2027: ecco le principali novità del campionatoRacing Team
La MotoGP si appresta a vivere una trasformazione epocale ideata per stravolgere la dinamica del weekend di gara e spingere al massimo lo spettacolo in pista.
Il nome di Marco Bezzecchi ha vivacizzato a lungo le pagine dei giornali e il panorama delle quote sulla Moto GP anche in virtù dell'ottimo avvio in questo campionato, ma la strada per prendersi il titolo è ancora lunga e il talento italiano si candida già a diventare protagonista nel 2027 per ritentare la scalata al successo. Con l'ingresso del nuovo regolamento le carte in tavola verranno completamente rimescolate, imponendo a piloti e scuderie un adattamento immediato per non restare indietro nella rincorsa all'iridata.
La rivoluzione non toccherà soltanto l'ingegneria dei mezzi ma ridisegnerà dalle fondamenta la gestione dei tempi e lo stress psicofisico durante ogni appuntamento. L'intento degli organizzatori risiede nella volontà di cancellare i momenti morti sul tracciato, trasformando ogni sessione in un evento decisivo ai fini della griglia di partenza o dei punti iridati.
Le novità del format
La principale innovazione introdotta a partire dal 2027 riguarda l'introduzione di una sessione di qualifica supplementare interamente dedicata alla gara del sabato pomeriggio. Il nuovo format prevede infatti che la griglia di partenza per la sfida breve venga stabilita da un turno unico e tiratissimo della durata di appena quindici minuti, posizionato nel pomeriggio del venerdì.
Viene contestualmente abolito il sistema delle prequalifiche, azzerando i calcoli tattici fin dai primi turni di prove libere. Sparisce anche il tradizionale warm-up domenicale, sostituito da una finestra di dieci minuti concessa ai centauri prima di posizionarsi definitivamente sulle caselle dello schieramento. Il nuovo regolamento approvato dalla Grand Prix Commission e diffuso dalla FIM nell'ottobre 2026 prevede una qualifica dedicata da 15 minuti il venerdì pomeriggio per la gara Sprint, un dettaglio normativo che dimostra come la scelta miri a concentrare la tensione agonistica fin dal primo giorno di prove.
Il nuovo programma del weekend
La scansione temporale dell'intero fine settimana subirà una vera e propria ristrutturazione a partire dalla giornata di apertura. Il venerdì si aprirà con la prima sessione di prove libere da 45 minuti, seguita nel pomeriggio da un secondo turno di 30 minuti che precederà immediatamente il quarto d'ora decisivo per le qualifiche della Sprint. Sbagliare la messa a punto iniziale significa compromettere irrimediabilmente la griglia del sabato, proprio come accaduto in questo mondiale a Marc Márquez, capace di fare spesso la differenza in questa fase, come accaduto anche in Qatar, per piazzare la stoccata decisiva e dominare l'intero weekend prima ancora che gli avversari riescano a riorganizzarsi.
Il sabato mattina vedrà i piloti scendere in pista per 20 minuti di prove libere prima di affrontare il momento clou dedicato al Gran Premio domenicale. La griglia della gara principale verrà definita attraverso la prima fase a cui prenderanno parte tutti i piloti, seguita dalla seconda fase riservata ai dodici migliori tempi della sessione precedente, la quale stabilirà la pole e le prime quattro file. Il pomeriggio del sabato sarà poi interamente dedicato alla corsa breve basata sullo schieramento del venerdì, mentre la domenica vivrà del suo momento più alto con la disputa del Gran Premio tradizionale.