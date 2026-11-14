MotoGP: è dominio spagnolo nella classe regina

La classe regina del motociclismo ha attraversato epoche dominate da campioni italiani, britannici, statunitensi e australiani. Nell'era MotoGP, iniziata nel 2002 con l'ammissione dei motori a quattro tempi accanto alle ultime 500 a due tempi, la Spagna ha progressivamente conquistato un ruolo centrale.

Marc Márquez in testa alla classifica piloti dopo il Gran Premio della Malesia. Una tendenza che appare evidente anche consultando le Una bandiera che sventola anche nel campionato 2026, grazie ain testa alla classifica piloti dopo il Gran Premio della Malesia. Una tendenza che appare evidente anche consultando le diverse quote sulla MotoGP oltre che le classifiche degli ultimissimi anni, che descrivono una situazione ben diversa rispetto ai tempi della classe 500.

Dalla 500 alla MotoGP: un cambio di epoca

Nell'era della classe 500, i piloti spagnoli erano rimasti a lungo ai margini della lotta per il titolo. L'unico a conquistare la corona fu Àlex Crivillé, campione del mondo nel 1999 con la Honda. Un successo storico per un Paese che pure aveva già una solida tradizione nelle cilindrate minori, ma che nella categoria più prestigiosa non era mai riuscito a imporsi. I primi anni della MotoGP non cambiarono però il quadro. Dal 2002 al 2009 il dominio fu quasi esclusivo di Valentino Rossi, capace di vincere sei titoli in otto stagioni e vincitore anche dell’ultimo campionato di classe 500 nel 2001, interrotto soltanto dall'americano Nicky Hayden nel 2006 e dall'australiano Casey Stoner nel 2007.

La svolta: Lorenzo e Márquez

Il punto di svolta arrivò nel 2010, quando Jorge Lorenzo vinse il suo primo titolo con la Yamaha. Da lì in avanti il motociclismo spagnolo ha costruito un ciclo che non ha eguali nella storia recente della classe regina. Dopo il secondo mondiale di Stoner nel 2011, infatti, la Spagna ha infilato nove titoli consecutivi dal 2012 al 2020: Lorenzo nel 2012 e nel 2015, Marc Márquez nel 2013, 2014 e poi ininterrottamente dal 2016 al 2019, infine Joan Mir con la Suzuki nel 2020.

Márquez, in particolare, ha riscritto i record. Campione al debutto nel 2013 con la Honda, a soli vent'anni, ha costruito una striscia di successi che sembrava destinata a durare ancora a lungo, fino al grave infortunio al braccio destro rimediato a Jerez nel 2020, che lo ha costretto a un lungo calvario fatto di interventi e stagioni complicate.

La parentesi italiana e il ritorno della Spagna

Fabio Quartararo con la Yamaha, poi Francesco Bagnaia con due titoli consecutivi in sella alla Ducati ufficiale, hanno riportato il Mondiale fuori dai confini iberici. Nel 2024 Jorge Martín ha vinto con la Ducati del team Pramac, primo campione dell'era MotoGP con una squadra indipendente. Nel 2025 Márquez ha riportato la Spagna sul tetto del mondo Pedro Acosta, Raúl Fernández e Álex Márquez mostrano l'ampiezza del movimento. I risultati individuali non autorizzano a considerare automatico il successo del sistema, ma ne documentano la capacità di esprimere talenti in più generazioni. Il ciclo spagnolo ha conosciuto una pausa tra il 2021 e il 2023. Prima il francesecon la Yamaha, poicon due titoli consecutivi in sella alla Ducati ufficiale, hanno riportato il Mondiale fuori dai confini iberici. Nel 2024ha vinto con la Ducati del team Pramac, primo campione dell'era MotoGP con una squadra indipendente. Nel 2025 Márquez ha riportato la Spagna sul tetto del mondo vincendo il titolo con la Ducati ufficiale . Alla base della continuità spagnola ci sono circuiti, campionati di formazione e opportunità per i giovani. Non tutti i piloti seguono lo stesso percorso, ma protagonisti comemostrano l'ampiezza del movimento. I risultati individuali non autorizzano a considerare automatico il successo del sistema, ma ne documentano la capacità di esprimere talenti in più generazioni.

Il 2026: Márquez verso il decimo titolo