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Bufera MotoGP: Jorge Lorenzo fa dietrofront su Valentino Rossi

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Jorge Lorenzo
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Jorge Lorenzo ha avrebbe rilasciato dichiarazioni che hanno fatto discutere il mondo della MotoGP. Ma a quanto pare il pentacampione non avrebbe mai affermato che Valentino Rossi non rientra nel gruppo dei big insieme a Marc Marquez e Giacomo Agostini. E lancia un messaggio sui social per fare chiarezza.

Titoli "decontestualizzati"

L'ex pilota maiorchino ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo profilo Instagram per rispondere alle numerose notizie pubblicate negli ultimi giorni. Il tre volte campione MotoGP avrebbe affermato che Valentino Rossi non rientra nel gruppo dei migliori piloti della storia. "Marc Marquez è il miglior pilota di tutti i tempi nell'era moderna. E della storia, insieme ad Agostini. Valentino (Rossi) non è in quel gruppo", recitavano diversi titoli che Jorge Lorenzo ha condiviso in vari screenshot a corredo della sua dichiarazione, ribadendo di non aver mai pronunciato quelle parole.
Nella sua dichiarazione inoltrata via social, l'ex pilota MotoGP ritiratosi nel 2019 precisa che certe notizie sarebbero false e che si tratta di "titoli decontestualizzati erroneamente attribuiti a me da vari organi di stampa... Il sensazionalismo è una cosa, ma inventare che io abbia menzionato un pilota che non ho nemmeno nominato nella mia dichiarazione va oltre i limiti della manipolazione giornalistica".
Jorge Lorenzo

Rossi-Lorenzo in buoni rapporti

Jorge Lorenzo è sempre stato un personaggio senza peli sulla lingua e in passato non ha mancato di rilasciare dichiarazioni al vetriolo, anche contro Valentino Rossi. Con il passare del tempo le due MotoGP Legend sono diventati amici, tant'è che lo spagnolo è stato più volte ospite al Ranch di Tavullia, anche negli anni più recenti. Stavolta, però, ritiene di non aver pronunciato certe dichiarazioni. "Invito inoltre gli altri media a consultare l'intervista originale prima di pubblicare qualsiasi informazione, evitando così la diffusione di dichiarazioni errate o decontestualizzate".
Successivamente, l'emittente 'TNT Sports', dove avrebbe presumibilmente rilasciato le dichiarazioni che gli sono state erroneamente attribuite, ha pubblicato sui suoi social network il video originale, in cui si sente Jorge Lorenzo parlare di Marc Marquez come di un possibile miglior pilota della storia, insieme a Giacomo Agostini...

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