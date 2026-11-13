Gigi Dall'Igna non ha dubbi: Pecco Bagnaia merita di chiudere la sua storia con Ducati in pista, non in infermeria. L'analisi del week end in Qatar del numero uno di Ducati Corse è centrata soprattutto sull'incidente che ha messo fuori causa il due volte iridato.

Ora resta da capire se Pecco potrà essere al via delle ultime due tappe della stagione, Portimao e Valencia. Ricordiamo che saranno le ultime gare con la Ducati, prima del passaggio in Aprilia . Sarebbe brutto non potesse correre.

Il quadro clinico è chiaro. Nella caduta provocata dal contatto con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer, Bagnaia ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro, oltre a contusioni su tutto il corpo. Il 10 novembre è stato operato a Torino per stabilizzare le due fratture e l'intervento è andato a buon fine.

Un weekend che prometteva bene

A rendere tutto più amaro è il fatto che a Losail Pecco sembrava aver ritrovato il passo giusto. Fino all'incidente era stato tra i più veloci e un risultato di vertice, sia nella Sprint sia nel Gran Premio della domenica, era alla sua portata. Lo sa bene anche Dall'Igna, che come riporta Speedweek ha speso parole di grande stima: "Pecco aveva guidato in modo magistrale fin dalle prime prove libere: veloce, preciso e competitivo. È stata una gioia rivederlo così in pista".

Poi il racconto della caduta, senza nominare l'avversario coinvolto: "Avrebbe potuto lottare con i piloti più forti nel gruppo di testa, ma nelle fasi iniziali della gara è stato vittima di un violento contatto con un altro pilota. Senza alcuna colpa, è stato improvvisamente sbalzato dalla sua moto. Una caduta brutta, difficile da guardare anche in televisione; per fortuna con conseguenze limitate".

Corsa contro il tempo per Portimao e Valencia

Il calendario non concede margini. Dopo otto anni insieme, il rapporto tra Bagnaia e Ducati si chiude con questi due appuntamenti, e saltarli significherebbe un finale ben diverso da quello immaginato. Pecco farà di tutto per esserci, ma nemmeno in Borgo Panigale si sbilanciano sui tempi di recupero. Dall'Igna lo ammette apertamente: "Non sappiamo esattamente quando tornerà in pista, ma non vediamo l'ora di rivederlo nel box, così da potergli dare l'addio che merita in queste ultime due gare della stagione".

Le prossime settimane diranno se il piede operato reggerà le sollecitazioni della Desmosedici. L'obiettivo, per pilota e squadra, è lo stesso: salutarsi con la tuta addosso, prima a Portimao e poi nella notte finale di Valencia.