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Marquez campione e poi il ritiro? In MotoGP cresce la paura

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: L'eventuale ritiro di Marc Marquez terrorizza il paddock
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Il decimo titolo mondiale è ormai a portata di mano, ma nel paddock c'è chi teme cosa possa succedere subito dopo. Marc Marquez potrebbe chiudere la carriera al massimo della gloria, lasciando la MotoGP senza la sua stella più grande?
L'ipotesi starebbe creando preoccupazione all'interno del MotoGP Group. Il tutto nonostante il pilota Ducati abbia un contratto valido fino al 2028.

La profezia di Stefan Bradl

A riaccendere il tema è stato Stefan Bradl. L'ex pilota Honda, ha disegnato uno scenario clamoroso, ne avevamo parlato qui: "Penso che andrà così se vincerà il titolo superando nel frattempo Valentino Rossi". Poi ha spiegato meglio la sua sensazione, sottolineando quanto sia raro vedere un campione lasciare le competizioni proprio quando è in cima al mondo.
Va detto chiaramente: quella di Bradl è un'impressione personale, non una notizia su una decisione già presa. Ma la logica non manca. Dopo titoli, infortuni, operazioni e rientri che sembravano impossibili, una decima corona avrebbe tutto il sapore del capitolo finale perfetto.

Un problema per la MotoGP e per Ducati

Per il campionato perdere Marquez sarebbe un colpo durissimo. Il suo ritorno al vertice, la sfida con l'Aprilia e la rivalità storica con Rossi muovono emozioni che vanno ben oltre la classifica. Il paradosso è evidente: la MotoGP si prepara a festeggiare il suo campione più iconico e allo stesso tempo ha paura di vederlo sparire.
Anche Ducati si troverebbe in difficoltà. A giugno Marquez ha firmato un accordo per le stagioni 2027 e 2028, e con la griglia del prossimo anno già in gran parte definita trovare un sostituto all'altezza non sarebbe affatto semplice. Al momento, comunque, nessun elemento pubblico indica che lo spagnolo voglia rompere quell'impegno.
Carlos Ezpeleta ha preferito non alimentare le voci: "Speriamo che Marc Marquez resti in MotoGP per due anni e molto di più. Non facciamo speculazioni su queste cose e quello che sappiamo è che Marc ha firmato un contratto di due anni con Ducati. E speriamo che resti qui per questi due anni e molto di più, perché, essendo uno dei migliori piloti della storia o il migliore, speriamo che rimanga qui per quanti più anni possibile".

Quei 190 battiti dopo il Qatar

A tenere vivo il dibattito sulla sua condizione è stato lo stesso Marquez. Dopo il Gran Premio del Qatar, chiuso al secondo posto, il pilota Ducati ha reso pubblico un dato impressionante: negli ultimi giri il suo cuore è arrivato a 190 battiti al minuto. Un numero che ha riportato l'attenzione sul suo fisico proprio mentre lui chiede di smettere di parlarne.
A due Gran Premi dalla fine, a Portimão Marquez può mettere le mani sul titolo. Poi toccherà a lui spiegare se sarà un nuovo inizio o un addio.
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