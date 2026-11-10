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Marc Marquez al cardiopalma: "Non succedeva da dieci anni"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Il secondo posto di Marc Marquez al Gran Premio del Qatar si è rivelato più combattuto di quanto sembrasse dall'esterno. Il campione in carica della MotoGP ha condiviso su Instagram uno screenshot dei dati di gara, che mostravano una frequenza cardiaca "insolita" nelle fasi finali.

Il sorpasso su Raul Fernandez

A chiusura del weekend a Lusail, il pilota numero 93 della Ducati ha messo un'ipoteca sul titolo mondiale 2026. Adesso vanta 60 punti di vantaggio in classifica sul diretto inseguitore 'Martinator'. Non è stato facile in pista, specie durante la gara domenicale in cui ha dovuto fare i conti con Marco Bezzecchi. Il rivale dell'Aprilia ha dominato la gara dall'inizio alla fine e Marc Marquez sapeva che la vittoria non era alla sua portata. Ma invece di accontentarsi, ha spinto al massimo negli ultimi giri per superare Raul Fernandez e assicurarsi il secondo posto. Quattro punti preziosi che potrebbero rivelarsi fondamentali per il titolo MotoGP.
"Se vuoi lottare per il campionato, devi dare il massimo", ha ammesso il fenomeno di Cervera, ormai prossimo al decimo titolo iridato in carriera. Si è preso il rischio di quel sorpasso, consapevole della posta in palio. "Alla fine ero completamente esausto, prosciugato... Non puoi mai sapere se quei quattro punti serviranno". Marc è arrivato in Qatar con il primo match point per conquistare il titolo, ma non è riuscito a chiuderlo. Nonostante ciò, lascia il Qatar con un vantaggio di 60 punti su Jorge Martin. A Portimao gli basterà vincere la MotoGP Sprint per riconfermarsi campione ( o anche meno...).
Marquez Marc

Stress fisico ma non mentale

Fisicamente stanco, ma mentalmente più forte che mai. Marquez non nasconde che il suo fisico risente della fatica dopo tre gare consecutive. Ha cercato di dosare al meglio le energie, con l'infortunio braccio/spalla che continua a causare molto fastidio. Nel venerdì di Lusail ha completato soltanto due giri, si è fermato e ne ha fatti altri due. Anche nel warm-up di domenica è partito più tardi per risparmiare energie per la gara.
La sua mente, tuttavia, è in forma smagliante. "Mentalmente mi sento meglio che mai", ha affermato Marc Marquez. Se non fosse così, "sarebbe impossibile guidare come un pilota". Eppure un dato deve lasciar riflettere. La sua frequenza cardiaca ha raggiunto i 190 bpm durante le fasi finali del Gran Premio di Lusail. E confessa: "Sono passati più di 10 anni dall'ultima volta che ho raggiunto questa frequenza cardiaca. Negli ultimi due giri il cuore mi batteva fortissimo!".

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Marc Marquez

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