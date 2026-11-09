Il GP del Qatar è andato in archivio, ma il conto deve ancora arrivare. Carlos Ezpeleta, a capo di MotoGP Group, ha fatto il punto sulle conseguenze del forfait della Casa di Iwata a Lusail senza sbilanciarsi: il contratto con Yamaha è commerciale, le eventuali sanzioni sportive spettano alla FIM. E intanto dal paddock emerge una possibile via d'uscita per Pramac.

MotoGP Sports Entertainment Group non ha alcun interesse a scontrarsi con Yamaha e tantomeno con Pramac, che per molteplici motivi è una delle strutture più potenti del paddock. Non dimentichiamo che Paolo Campinoti è stato uno degli artefici del contatto fra Liberty Media e Dorna, l'accordo che ha cambiato il futuro della top class del motociclismo. Leggendo fra le righe delle dichiarazioni ufficiali si comprende bene che nel mirino ci sono i piloti, l'anello più debole di tutta la catena. Probabilmente non ci saranno sanzioni, ma sicuramente il controllo contrattuale che le squadre già esercitano sarà ancora più stretto.

Già adesso i piloti non possono dire la loro su un sacco di questioni, perchè imbavagliati da clausole severissime. In futuro sarà anche peggio.

Ezpeleta: "Ne parleremo con Yamaha"

Yamaha è legata a MotoGP Group da un contratto e la sua assenza in Qatar rappresenta una rottura di quell'accordo. Sulla carta potrebbe arrivare una sanzione, ma nessuno ha ancora detto quale. Ezpeleta ha chiarito che la trattativa resterà riservata e che il promotore non intende entrare nel merito disciplinare. Tradotto: la questione economica si discute a porte chiuse, quella sportiva (sul tavolo c'era anche la minaccia di squalifiche) è competenza della Federazione.

"È un contratto commerciale di cui non possiamo parlare pubblicamente. Parleremo con Yamaha e, se verrà deciso qualcosa, lo comunicheremo. Ad oggi il nostro rapporto con loro è puramente commerciale e, come diciamo sempre, non vogliamo essere coinvolti negli aspetti sportivi, né lo siamo. È una questione che riguarda la FIM". Il problema è che la FIM, finora, non ha detto una parola su quali provvedimenti possano essere applicati alla Casa giapponese.

Una scelta che ha spaccato il paddock

Yamaha aveva annunciato dopo il GP della Malesia il ritiro di tutte e quattro le moto, ufficiali e Pramac, richiamandosi alla propria policy interna sui viaggi in Medio Oriente nel contesto di incertezza legato alla guerra con l'Iran. La griglia di Lusail si è così ridotta a 18 moto, scese poi a 16 per gli infortuni. Il campionato aveva minacciato sanzioni dopo che 19 piloti su 22 avevano firmato una lettera in cui dichiaravano di non voler correre. Il weekend si è svolto regolarmente, anche se venerdì è stata diramata un'allerta di sicurezza per i cittadini statunitensi in Qatar e durante l'evento si sono registrati attacchi in Iran e Arabia Saudita.

Ezpeleta ammette che qualcosa non ha funzionato nella gestione mediatica della vicenda: "È chiaro che, a causa del rumore creato attorno all'evento, ci siamo esposti inutilmente. Ed è questo che dobbiamo correggere". Senza indicare come, aggiunge che ci sono cose da migliorare per l'organizzazione, per i team e per i piloti, che "sono sempre stati le stelle della MotoGP". Parole chiare: è colpa dei piloti se si è alzato un polverone che ha messo in grandissima difficoltà MotoGP Sports Entertainment Group nei confronti dello Stato del Qatar, che è uno dei più solidi finanziatori del motorsport targato Liberty Media, dalla Formula 1 alla MotoGP.

Pramac presente a Lusail, ma senza moto

"Credo che la penalità riguarderà più Yamaha che Pramac, perché Pramac si è presentato qui, ma il suo problema è che non può correre perché il suo personale è dipendente Yamaha". Fra l'altro secondo quanto segnalato dal giornalista Mat Oxley e ripreso da Paddock-GP, alcuni membri della squadra satellite erano a Lusail a montare il box. Pablo Nieto, team manager VR46, ne ha parlato a Diario AS:".

Nieto resta prudente: immagina che la sanzione colpisca direttamente Yamaha Factory, ma non può affermarlo con certezza, perché ritiene sia la prima volta che accade una cosa simile. Ricorda però gli avvertimenti ricevuti dai team: "Ci hanno avvisato che sarebbero stati molto severi, molto duri, e immagino che sarà così". La sensazione è che i conti verranno regolati, come sempre, nelle segrete stanze della MotoGP. Non vi stupite se nel 2027 i piloti parleranno solo di banalità.