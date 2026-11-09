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Marc Marquez, decimo titolo e addio: l'indiscrezione che scuote il paddock

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marquez e Gemma Pinto
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L'asso della Ducati Marc Marquez è ad un passo dalla conquista del decimo titolo mondiale. Con la vittoria nella MotoGP Sprint e il secondo posto nella gara domenicale in Qatar, lo spagnolo si riconfermerà campione a Portimao se raccoglierà 14 punti in Portogallo (sui 37 a disposizione). Ma voci dal paddock danno sempre più vicina la data del ritiro...

Marquez campione quasi certo a Portimao

Marc Marquez ha offerto un colpo di maestria tattica con un secondo posto nella gara principale a Doha. Nel weekend di gara successivo, lo spagnolo ha ora tutte le carte in regola per vincere il titolo MotoGP con un Gran Premio d'anticipo. Il 33enne di Cervera deve finire davanti al rivale dell'Aprilia Jorge Martin nella Sprint in Portogallo per assicurarsi il decimo titolo iridato e superare il record di Valentino Rossi. Con un infortunio all'avambraccio, 'Martinator' ha stretto i denti a Lusail cercando di rimandare la festa della Ducati e ci è riuscito. Ma adesso la matematica comincia a stringere la cinta e servirà solo un colpo di scena per ribaltare la situazione o rimandare tutto a Valencia.

L'ipotesi del ritiro

Anche il #93 della Ducati deve fare i conti con un infortunio che si trascina da almeno un anno, almeno dalla caduta di Mandalika 2025. Da tempo si parla di un possibile ritiro dalla MotoGP, nonostante abbia firmato un contratto biennale con la Casa di Borgo Panigale. A riaccendere il dibattito è il ben informato Stefan Bradl, esperto televisivo di ServusTV, oltre che ex pilota Honda. Il tedesco ha lavorato a stretto contatto con Marquez negli anni passati, spesso sostituendolo durante i lunghi periodi dell'infortunio all'omero destro.
Marc Marquez

L'indiscrezione di Stefan Bradl

Durante il fine settimana a Doha, Bradl ha avanzato una nuova tesi. "Dipenderà tutto da come Marc sarà in pace con se stesso... Credo che se vincerà il titolo ora e supererà Valentino Rossi, prenderà la decisione. La mia sensazione è che lui dica: 'Ok, basta così', e che poi smetterà... Non ci sono molti atleti che hanno fatto il salto al picco di carriera".
Qualora Marc Marquez decidesse di ritirarsi, Ducati sarebbe in una posizione di forte svantaggio in vista del prossimo campionato MotoGP. Negando la gioia di un duello contro Pedro Acosta tanto atteso dai fan della MotoGP. L'ipotesi più accreditata è che il pluricampione catalano correrà almeno un altro anno con la Desmosedici, inaugurando così l'era della MotoGP con le nuove regole. Il resto è ancora da scrivere...

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Marc Marquez

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