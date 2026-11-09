Il Gran Premio del Qatar si chiude con una stoccata a distanza tra Ducati e Aprilia. Davide Tardozzi , intervistato da Sky Sport MotoGP dopo la gara di Lusail, ha risposto a Massimo Rivola, che aveva commentato la forza di Marc Marquez sostenendo che quattro Aprilia non sono bastate per batterlo. La replica del team manager Ducati è cortese nella forma, ma il messaggio finale è chiaro: un campione da solo non vince il Mondiale.

Il clima tra le due Case era già teso dopo la Sprint di sabato, quando il CEO di Aprilia Racing si era detto contrariato per la mancata penalità a Marquez in seguito al contatto con Marco Bezzecchi, mentre Tardozzi aveva respinto l'idea che il numero 93 meritasse una sanzione.

Sei Ducati contro quattro Aprilia

Quando gli sono state riportate le parole di Rivola, Tardozzi ha prima ribaltato il conto delle moto in pista, poi ha allargato il discorso all'intera struttura che sta dietro al pilota. Ecco la sua risposta: "Non bastano quattro Aprilia? Beh, ci sono sei Ducati e qualche volta ha vinto anche qualche altra Ducati. Quindi complimenti a loro per l'ottima moto. Però voglio dire una cosa: chi vince è il pacchetto. Perché servono un pilota veloce, un campione come quello che abbiamo noi, una moto competitiva e una gestione sportiva e tecnica che funzioni e possa mettere il pilota nelle condizioni di vincere il Mondiale. Quindi serve tutto il pacchetto. Anche la gestione sportiva."

Il punto sta tutto nell'ultima frase. Rivola aveva indicato in Marquez la vera differenza tra Ducati e Aprilia, Tardozzi invece sposta l'attenzione sull'organizzazione. Difficile non leggerci un riferimento alla gestione del team di Noale, che quest'anno ha avuto in mano una moto capace di vincere ma non è riuscita a tenere aperta la sfida per il titolo.

La strategia di Lusail e la rimonta dal -102

Prima ancora della polemica, Tardozzi aveva aperto l'intervista elogiando la testa del suo pilota. In gara Marquez ha chiuso secondo alle spalle di Bezzecchi, senza inseguirlo nella fase iniziale. "Credo che Marc in questo momento sia non soltanto molto veloce, ma anche molto maturo. La gara di oggi lo dimostra. Ha adottato una strategia perfetta, perché sapeva benissimo che Bezzecchi, con la gomma media posteriore, aveva un passo gara superiore. Per questo lo ha lasciato andare nei primi giri e poi, a metà gara, ha cercato di recuperare il più possibile per conquistare il secondo posto", ha spiegato il manager. Per lui è stata "una strategia da grande campione, che dimostra la consapevolezza delle proprie capacità, ma anche il rispetto di quelle degli avversari".