Norris conquista Interlagos, Verstappen rimonta 19 posizioni e Mercedes si prende il Mondiale Costruttori

Lando Norris conquista il GP del Brasile con una prova che certifica perché in questo 2026 ha corso con il numero uno sulla sua McLaren. Norris ad Interlagos conquista la sua quattordicesima vittoria in Formula 1 e raggiunge mostri sacri come Emerson Fittipaldi, Jack Brabham e Graham Hill.

Lando parte male, ma poi, quando la pista si va ad asciugare, aspetta un errore di Andrea Kimi Antonelli e passa in testa. Da lì è un martello. Il britannico inizia ad imporre il suo ritmo e nel finale quando torna la pioggia rientra a montare le intermedie e continua in solitaria la sua gara, passando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Mercedes Campione del Mondo Costruttori

Il podio è completato dalle Red Bull con Max Verstappen che recupera diciannove posizioni concludendo secondo. L’olandese è stato molto bravo ed è stato aiutato dal muretto quando Isack Hadjar è stato invitato a far passare il compagno. Max poi impone il suo ritmo e il franco-algerino si accoda conquistato un bel podio. Quarta e quinta le due Mercedes il che significa che la casa tedesca si laurea Campione del Mondo Costruttori. Georg Russell sbaglia all’uscita dalla prima sosta e si gira, pare rovinare la sua gara ed invece resta calmo e chiude quarto. Quinto il neo Campione del Mondo Antonelli che scattato bene, ha avuto problemi alla sua W17 e non è mai in formissima. Kimi sbaglia mentre in testa in Curva 1 e da lì va in difficoltà.

Oscar Piastri con l’altra McLaren chiude sesto e non è mai stato realmente in lotta per le prime cinque piazze. Settimo Charles Leclerc in una gara davvero drammatica per la Ferrari che rischiato di non andare a punti. Dietro il monegasco chiude Liam Lawson con la Racing Bulls che incredibilmente non è stato ancora riconfermato. Nono Lewis Hamilton che dopo una partenza stupenda da ventesimo a nono, si è plafonato indietro. Dramma al momento della pioggia: il britannico non segue l’ordine del team e non rientra subito. C'è parecchio da rivedere nel box della Rossa. La top10 la chiude Nico Hullkenberg con la AUDI.

GP da dimenticare per i due brasiliani

Amara la gara dei due piloti di casa visto che Gabriel Bortoleto finisce sedicesimo mentre Rafael Camara al debutto in Fomula 1 finisce ventesimo. Lance Stroll ha dovuto ritirare la sua Aston Martin e per la scuderia britannica è il quattordicesimo ritiro in stagione. Valteri Bottas invece, non ha nemmeno preso il via del GP del Brasile per problemi sulla sua Cadillac.

Arrivo GP del Brasile

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Foto: Formula 1