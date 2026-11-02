Formula 1 Messico: Verstappen vince la gara, Antonelli è sul tetto del Mondo

Andrea Kimi Antonelli è il nuovo Campione del Mondo della Formula 1 a soli 20 anni. E' più giovane della storia: dopo 73 anni un pilota italiano torna sul tetto del Mondo

Antonelli ha completato l'opera giungendo terzo nel GP del Messico. Ha realizzato il suo sogno in coda ad un gara molto complicata per via dei tanti imprevisti. Kimi è rimasto freddo come in tutta la stagione: dopo la ripartenza ha scalato una posizione impossessandosi del terzo gradino del podio. Poi è stata festa grande anche in una Nazione che ha lo seguito in serata che non dimenticheranno mai.

Trionfo Verstappen, amareggiato Hamilton

Max Verstappen conquista la vittoria nel GP del Messico grazie all’astuzia del muretto box Red Bull, che lo fa rientrare nello stesso momento di Charles Leclerc che era primo ma doveva pagare 5 secondi di penalità per aver tagliato curva 4 al primo giro. L’olandese poi è stato impeccabile alla ripartenza sia dopo la bandiera rossa che della Safety Car nel tenere dietro Lewis Hamiton. Hamilton esce con l’amaro in bocca, per l’attacco subito all’inizio da Leclerc che ha messo praticamente davanti Max e poi per una strategia non impeccabile della Ferrari. Antonelli ha strappato il podio ad un Leclerc che alla ripartenza dopo la rossa ha avuto un bloccaggio che ha praticamente rovinato le sue gomme. La top5 la chiude Lando Norris con la McLaren.

George Russell chiude sesto pagando la penalità per aver provocato l’incidente con Isack Hadjar. Il britannico è stato sonoramente ridimensionato da Antonelli, in questo GP non pareva che avesse una Mercedes. Oscar Piastri con la McLaren chiude settimo davanti alla Alpine di Franco Colapinto. Nona posizione per Liam Lawson con la Racing Bulls e chiude la zona punti di questo GP, Pierre Gasly con la Alpine.

Brutto incidente per Bottas

La gara delle Aston Martin dura solo sette giri, un vero dramma per il team britannico che ha richiamato entrambi i piloti ai box per ritirare le vetture. Fernando Alonso è riuscito a rientrare, mentre Lance Stroll ha lasciato la sua vettura a bordo pista facendo uscire una Virtual Safety Car. Bandiera rossa esposta al quarantacinquesimo giro per un brutto incidente di Valteri Bottas che finisce nelle barriere con la sua Cadillac. Il finlandese ha avuto un cedimento dell’anteriore sinistro, un guasto strutturale ad una vettura non si vedeva da anni, ma va sempre ricordato che la scuderia statunitense è neonata e purtroppo questi guai possono capitare. Ritiro alla ripartenza della gara per Olivier Bearman della Haas. Nel corso del cinquantanovesimo giro, esce la Safety Car per un incidente occorso a Arvid Lindbland che si è toccato con Oscar Piastri e il britannico ha avuto la peggio, dovendo ritirare la sua Racing Bulls.

Arrivo GP del Messico

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Foto: Formula 1