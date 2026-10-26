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Formula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differite

Formula 1
di Riccardo Ventura
Messico
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La prossima domenica Andrea Kimi Antonelli potrebbe riportare il titolo Piloti di Formula 1 in Italia dopo 73 anni d’attesa.
Città del Messico diventa eatro di una delle storie più epiche dello sport italiano recente. UN GP del Messico che andrà visto e vissuto. Catapultiamoci dunque dentro questo fine settimana messicano, ecco gli orari del weekend.

Antonelli basta un nono 

Questa settimana scorrerà molto lenta per Antonelli, che vincendo ad Austin vede ormai vicinissimo il sogno iridato. Il Mondiale in arrivo a soli 20 anni, grazie alla visione di Toto Wolff e della Mercedes: hanno affidato la miglior monoposto al talento emergente della F1. Kimi diventa campione con largo anticipo "semplicemente" arrivando almeno nono, cioè ai margini della zona. Se Scott Russell o Lewis Hamilton non vincono, Kimi è Mondiale anche senza vedere l'arrivo.
Nella gara di Austin la Ferrari è tornata avanti e la Red Bull pare sulla buona strada, mentre è in calata la McLaren tanto da essere stata raggiunta in classifica dal team anglo-austriaco. Nota: Max Verstappen per la prima volta dal 2021 è fuori dalla lotta iridata.

CLASSIFICA PILOTI

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 365 punti
  2. George Russell (Mercedes) 242 punti
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 241 punti
  4. Max Verstappen (Red Bull) 236 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 233 punti
  6. Lando Norris (McLaren) 211 punti
  7. Oscar Piastri (McLaren) 144 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 105 punti
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 77 punti
  10. Pierre Gasly (Alpine) 42 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti
  12. Franco Colapinto (Alpine) 27 punti
  13. Olivier Bearman (Haas) 23 punti
  14. Nico Hulkenberg (Audi) 13 punti
  15.  Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti
  16. Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti
  17. Esteban Ocon (Haas) 7 punti
  18. Carlos Sainz (Williams) 7 punti
  19. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti
  21. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
  22. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  23. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1.  Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 607 punti
  2.  Scuderia Ferrari 474 punti
  3. Oracle Red Bull Racing 355 punti
  4. McLaren Mastercard F1 Team 359 punti
  5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 102 punti
  6. BWT Alpine F1 Team 69 punti
  7. TGR Haas F1 Team 30 punti
  8. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 23 punti
  9. Atlassian Williams F1 Team 12 punti
  10. Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti
  11.  Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Messico: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Messico si correrà in orari serali, ma ricordatevi di alzarvi comunque presto, perché la MotoGP sarà impegnata in Malesia. Quindi avremmo pranzo e pomeriggio libero, prima di catapultarci verso una serata che potrebbe diventare storica. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Città del Messico.
Venerdì 30 ottobre:
  • 19:30-20:30: Prove libere 1
  • 23:00-00:00: Prove libere 2
Sabato 31 ottobre:
  •  18:30-19:30: Prove libere 3
  •  22:00-23:00: Qualifiche (differita TV8 alle 23:30)
Domenica 1 novembre:
  •  21:00-23:00: Gara (differita TV8 alle 22:30)

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Andrea Antonelli

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