Formula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differite

La prossima domenica Andrea Kimi Antonelli potrebbe riportare il titolo Piloti di Formula 1 in Italia dopo 73 anni d’attesa.

Città del Messico diventa eatro di una delle storie più epiche dello sport italiano recente. UN GP del Messico che andrà visto e vissuto. Catapultiamoci dunque dentro questo fine settimana messicano, ecco gli orari del weekend.

Antonelli basta un nono

Questa settimana scorrerà molto lenta per Antonelli, che vincendo ad Austin vede ormai vicinissimo il sogno iridato. Il Mondiale in arrivo a soli 20 anni, grazie alla visione di Toto Wolff e della Mercedes: hanno affidato la miglior monoposto al talento emergente della F1. Kimi diventa campione con largo anticipo "semplicemente" arrivando almeno nono, cioè ai margini della zona. Se Scott Russell o Lewis Hamilton non vincono, Kimi è Mondiale anche senza vedere l'arrivo.

Nella gara di Austin la Ferrari è tornata avanti e la Red Bull pare sulla buona strada, mentre è in calata la McLaren tanto da essere stata raggiunta in classifica dal team anglo-austriaco. Nota: Max Verstappen per la prima volta dal 2021 è fuori dalla lotta iridata.

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 365 punti George Russell (Mercedes) 242 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 241 punti Max Verstappen (Red Bull) 236 punti Charles Leclerc (Ferrari) 233 punti Lando Norris (McLaren) 211 punti Oscar Piastri (McLaren) 144 punti Isack Hadjar (Red Bull) 105 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 77 punti Pierre Gasly (Alpine) 42 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti Franco Colapinto (Alpine) 27 punti Olivier Bearman (Haas) 23 punti Nico Hulkenberg (Audi) 13 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti Esteban Ocon (Haas) 7 punti Carlos Sainz (Williams) 7 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 607 punti Scuderia Ferrari 474 punti Oracle Red Bull Racing 355 punti McLaren Mastercard F1 Team 359 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 102 punti BWT Alpine F1 Team 69 punti TGR Haas F1 Team 30 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 23 punti Atlassian Williams F1 Team 12 punti Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Messico: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Messico si correrà in orari serali, ma ricordatevi di alzarvi comunque presto, perché la MotoGP sarà impegnata in Malesia. Quindi avremmo pranzo e pomeriggio libero, prima di catapultarci verso una serata che potrebbe diventare storica. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Città del Messico.

Venerdì 30 ottobre:

19:30-20:30: Prove libere 1

23:00-00:00: Prove libere 2

Sabato 31 ottobre:

18:30-19:30: Prove libere 3

22:00-23:00: Qualifiche (differita TV8 alle 23:30)

Domenica 1 novembre:

21:00-23:00: Gara (differita TV8 alle 22:30)

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

FOTO: social formula 1