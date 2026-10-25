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Formula 1 Americhe: Antonelli clamorosa pole ad Austin, il ragazzino ha fretta

Formula 1
di Riccardo Ventura
Antonelli
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Andrea Kimi Antonelli ad Austini conquista la settima pole position: un colpaccio inatteso, antipasto perfetto alla vigilia del GP che potrebbe consacrarlo con grande anticipo campione del Mondo, a soli 20 anni. Le combinazioni perchè accada sono difficili, ma ormai il ragazzino bolognese sembra capace di ogni impresa.
A fianco in prima fila ci sarà Max Verstappen che non è parso lucidissimo nei due tentativi della Q3 ma resta il logico favorito di questo GP. L'asso Red Bull ha vinto gli ultimi due, quindi è tornato in forma strepitosa.. La seconda fila vede l’altra Red Bull di Isack Hadjar partire terza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Tutti si aspettavano di più dal Cavallino Rampante che non è riuscito a migliorare i tempi della Q2.

Russell soltanto sesto

Quinta casella per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari davanti alla Mercedes di George Russell. Il britannico si è preso ben quattro decimi dal compagno e dovrà farsi largo in una prima curva che spesso ha riservato colpi di scena. La quarta fila è tutta papaya con Oscar Piastri che scatterà davanti a Lando Norris. Arivd Lindblad chiude col nono crono ma avendo cambiato motore sconterà una penalità di 5 posizioni in griglia. Liam Lawson non ha preso parte alle Q3 per salvare una gomma rossa ed aiutare così il compagno, questo perché più della nona casella non poteva andare. Lindblad recupera subito una posizione. Gioco di squadra in casa Racing Bulls.
Beffato Pierre Gasly che non centra la Q3 chiudendo undicesimo, il francese scatterà decimo vista la sanzione a Lindblad, ma superando la Q2, lo ha lasciato soddisfatto. Tredicesima crono per Gabriel Bortoleto che però, scatterà ultimo visto che deve scontare 20 posizioni sulla griglia. il brasiliano ha cambiato sulla sua AUDI la batteria e la centralina. Franco Colapinto ha chiuso quattordicesimo in qualifica, partirà anche lui in fondo, visto che deve scontare 10 posizioni per aver cambiato la centralina. Gli ultimi due tempi li ha fatti segnare la Cadillac con le sue monoposto, che nemmeno nel GP di casa trova un po’ di gioia.

Griglia di partenza GP delle Americhe

Grigli

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