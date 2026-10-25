Formula 1 Americhe: Antonelli clamorosa pole ad Austin, il ragazzino ha fretta

Andrea Kimi
Antonelli ad Austini conquista la settima pole position: un colpaccio inatteso, antipasto perfetto alla vigilia del GP che potrebbe consacrarlo con grande anticipo campione del Mondo, a soli 20 anni. Le combinazioni perchè accada sono difficili, ma ormai il ragazzino bolognese sembra capace di ogni impresa.
A fianco in prima fila ci sarà Max Verstappen che non è parso lucidissimo nei due tentativi della Q3
ma resta il logico favorito di questo GP. L'asso Red Bull ha vinto gli ultimi due, quindi è tornato in forma strepitosa.. La seconda fila vede l’altra Red Bull di
Isack Hadjar partire terza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Tutti si
aspettavano di più dal Cavallino Rampante che non è riuscito a migliorare i
tempi della Q2.
Russell soltanto sesto
Quinta casella per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari
davanti alla Mercedes di George Russell. Il britannico si è preso ben quattro decimi dal compagno e dovrà farsi largo in una prima curva che spesso ha riservato colpi di scena. La quarta fila è tutta papaya con Oscar Piastri che scatterà davanti a Lando Norris. Arivd Lindblad
chiude col nono crono ma avendo cambiato motore
sconterà una penalità di 5 posizioni in griglia. Liam Lawson non ha preso parte alle Q3 per salvare una gomma rossa ed aiutare così il compagno, questo perché più della nona casella non poteva andare. Lindblad recupera subito una posizione. Gioco di squadra in casa Racing Bulls.
Beffato Pierre
Gasly che non centra la Q3 chiudendo undicesimo, il francese scatterà decimo
vista la sanzione a Lindblad, ma superando la Q2, lo ha lasciato soddisfatto.
Tredicesima crono per Gabriel Bortoleto che però, scatterà ultimo visto che
deve scontare 20 posizioni sulla griglia. il brasiliano ha cambiato sulla sua
AUDI la batteria e la centralina. Franco Colapinto ha chiuso quattordicesimo
in qualifica, partirà anche lui in fondo, visto che deve scontare 10 posizioni
per aver cambiato la centralina. Gli ultimi due tempi li ha fatti segnare la
Cadillac con le sue monoposto, che nemmeno nel GP di casa trova un po’ di gioia.
Griglia di
partenza GP delle Americhe
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Foto: social
Formula 1