Haas punta su Rafael Camara: il talento brasiliano debutta in Formula 1 nel 2027

Un altro tassello del mosaico della Formula 1 2027 è andato al suo posto: Haas che ha annunciatoRafael Camara. Era ampiamente nell’aria, soprattutto dopo che Esteban Ocon aveva confermato di essere in partenza, per posto al brasiliano dell’academy Ferrari. In Haas dunque ci sarà una coppia dunque a tinte rosse, visto che Oliver Bearman era già stato riconfermato.

Camara approda tra i grandi

Rafael sta disputando una stagione d’esodio impeccabile in Formula 2 visto che a due tappe dalla fine (sempre sé si correrà in Medio Oriente) è in testa al campionato. Un vero predestinato Camara, tanto che lo scorso anno da esordiente aveva trionfato in Formula 3. La Ferrari punta moltissimo su di lui: oltre al talento pesa anche il passaporto. Il Brasile è da sempre una Nazione importante per la Formula 1, basta citare nomi altisonanti come Ayrton Senna ed Emerson Fittipaldi per arrivare, più modestamente, all'attualità con Gabriel Bortoleto. Contando anche l’argentino Franco Colapinto il prossimo anno in griglia ci saranno tre piloti sudamericani. Tutto questo al giovane carioca classe 2005 importa poco, lui è conscio dell’occasione che gli stanno offrendo e vuole sfruttarla al meglio.

La Haas continua la sua partnership con la Ferrari

La squadra a stelle e strisce decide di puntare su un altro pilota del vivaio del Cavallino rampante e di farlo crescere come sta facendo con Oliver Bearman. Questo per mantenere il legame con la scuderia di Maranello che è fornitrice di propulsori della Haas. La stagione 2026 non sta andando come previsto avendo fino ad ora conquistato solo 30 punti, tanto da essere stata superata nettamente dalla Alpine. Nel 2027 si proverà a risalire, puntando su altro giovane in rampa di lancio.

Ocon è fuori dalla F1? E Fornaroli ora dove andrà?

Le porte della Formula 1 paiono chiudersi dunque per Ocon anche se qualcuno parla di un interessamento della Cadillac. Il team statunitense starebbe valutato l’uscita di Valteri Bottas ma ad oggi non c’è nulla di concreto. Qualcuno ipotizza che possa diventare il terzo pilota di Aston Martin e poi magari dal 2028 provare a rientrare, ma anche queste ipotesi sembrano poco realizzabili. L’annuncio di Camara in Haas ha tolto ogni possibilità di vedere nel massimo campionato almeno per il prossimo anno Leonardo Fornaroli . Lo scorso anno ha vinto la F2 non ha avuto la stessa possibilità del brasiliano. La McLaren pare intenzionata a spostarlo nel WEC, dove presto esordirà nella categoria Hypercar.

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FOTO: Formula 1