Suzuki sfida il carbonio con la fibra di lino: la rivoluzione sostenibile che può cambiare le corse

Da tre anni Suzuki sta testando un materiale naturale sulle sue moto da corsa con un progetto ad hoc: ecco di cosa si tratta.

L'evoluzione della tecnologia non si ferma mai, nel motorsport lo studio di nuovi componenti e materiali porta ottime risposte visto che è tutto provato in condizioni estreme. È il caso di ampliTex, tessuto tecnico in fibra di lino naturale, prodotto dall'azienda svizzera Bcomp e parte del progetto Suzuki (con a capo Shinichi Sahara, ex project leader MotoGP) portato dal 2024 alla 8 Ore di Suzuka nel Mondiale Endurance con il Team Suzuki CN Challenge. Fin dall' addio al Motomondiale era stata anticipata l'intenzione di concentrarsi su altri progetti e questo è particolarmente interessante, visto che il materiale quest'anno ha rivestito quasi l'intera carrozzeria della GSX-R1000R, mettendo da parte quindi la fibra di carbonio. Un materiale che ora è stato portato per ulteriori test anche in All Japan Road Race Championship, categoria JSB1000 (la Superbike giapponese). Una scelta più sostenibile e rivoluzionaria, ecco perché.

Caratteristiche principali

La fibra di lino naturale, prodotta al 100% in Europa, è un materiale nettamente più "amico dell'ambiente". Come sta dimostrando Suzuki, può sostituire perfettamente i materiali tradizionali a base di petrolio, come il citato carbonio, riducendo le emissioni di CO2 fino all'85%. A livello di prestazioni meccaniche, offre un modo migliore e più protettivo in caso di incidente: la fibra di carbonio si frantuma in pezzi taglienti e pericolosi, mentre la fibra di lino naturale si piega. Una differenza sostanziale che può ridurre sia le forature che eventuali lesioni ai piloti: la dimostrazione pratica c'è stata con la caduta nell'edizione 2025 della 8 Ore di Suzuka. Il materiale garantisce anche un'importante riduzione delle vibrazioni, visto che si parla di assorbimento fino al 250% in più rispetto alla più comune fibra di carbonio. A fine vita poi il materiale può essere portato negli inceneritori standard e generale energia rinnovabile, senza traccia di residui pericolosi.

Il progetto Suzuki