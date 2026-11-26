Due vittorie e un podio: Francesco Marzo trionfa a Valencia e riporta l’Italia in trionfo in FIM MotoMini World Series. Il profilo, i precedenti italiani e gli altri nostri portacolori presenti.

"La Pulce" in trionfo a Valencia. Questo il soprannome di Francesco Marzo, classe 2013 di Gussago (Brescia), pilota M&T Squadra Corse, che s'è preso il successo nella classe 190 delle FIM MotoMini World Series concluse oggi al Ricardo Tormo, appena prima dell'ultimo round della MotoGP. Una vittoria arrivata grazie a due successi ed un 3° posto nelle tre gare odierne, e che segue il titolo tricolore di categoria, assicurato nell'evento conclusivo di Varano a fine settembre. Era dal 2022 che non si festeggiava un successo tricolore in questa competizione di peso internazionale, negli ultimi anni infatti avevamo registrato solo secondi posti, fino a questo successo. Sapete chi è? Vi raccontiamo la sua giovanissima carriera e com'è andata.

I precedenti e l'evento 2026

Abbiamo citato il 2022, quando Gabriel Fabio Vuono si è assicurato il successo in 160cc, allora con denominazione FIM MiniGP World Series. Nel 2023 il migliore dei nostri è stato Lorenzo Pritelli col 2° posto in 190cc, nel 2024 Lorenzo Fino e Daniel Putortì ("Pedrosino") hanno chiuso in P2 rispettivamente in 190cc e in 160cc, infine l'anno scorso 'Pedrosino' ha chiuso ancora 2° ma in 190cc. Arriviamo quest'anno a Valencia: Francesco Marzo inizia col 4° posto nelle prove libere, è poi 2° nelle qualifiche, tocca poi alle gare. È una freccia inarrestabile in Gara 1 e Gara 2, nella Super Finale piazza il giro veloce in gara e chiude 3°, abbastanza per assicurarsi il titolo 2026 con un solo punto di vantaggio.

Francesco Marzo "La Pulce" campione FIM MotoMini World Series 190

Siamo partiti da lui, ma non è stato l'unico italiano presente a Valencia. Nella classe 190cc c'era anche Jan Babiarz, in azione per MotoMini Italy: è polacco, ma il pass è arrivato col secondo posto nella serie tricolore e ha quindi rappresentato l'Italia. Ha chiuso settimo in classifica generale con 33 punti, grazie soprattutto ai 20 punti ottenuti col 2° posto in Gara 2, completando la doppietta di squadra dietro al vincitore Marzo. Nella categoria 160cc, vinta dallo spagnolo Hugo Romera, abbiamo visto in primis il campione italiano FIM MotoMini Italy Series Ohvale 160, Enea Bobbio (664 Racing Team), che ha completato la competizione al quarto posto nella generale, e infine il 2° classificato Michele Caioni (GT10 Racing), che ha chiuso al 14° posto.

Chi è Francesco Marzo, "La Pulce"

Siamo partiti dalla fine, visto che il 13enne bresciano arrivava a Valencia da campione CIV Junior in FIM MotoMini Italy Series Ohvale 190, sempre con M&T Squadra Corse e con il numero #33. Minuto e leggero di corporatura, ha iniziato a correre in moto fin da piccolo e a 9 anni si registrano le prime competizioni nazionali. Dal 2021 inizia a raccogliere i primi titoli: in quell'anno vince il Trofeo Minimoto Codogno ed è 2° nel Trofeo MMCI Italia Minimoto, l'anno dopo è 3° nel Trofeo Minimoto Marco Simoncelli Junior A.

A partire dal 2023 sbaraglia concorrenza a livello nazionale, a cominciare dal Campionato Italiano Minimoto Junior B, conquistato con un round d'anticipo sul Circuito Internazionale d'Abruzzo a Ortona. L'anno dopo sale di categoria e si assicura il Campionato Italiano Ohvale GP-0 110, nel 2025 chiude 3° in FIM MiniGP Italy Series Ohvale 160, e quest'anno vince all'esordio in 190, per poi completare questa stagione con il successo appena conquistato in FIM MotoMini World Series a Valencia. Il suo 2027 è già noto, correrà con la Ohvale GP-7 (lascia le ruote piccole per le ruote da 17 pollici) nella categoria GP Junior, di ispirazione Red Bull Rookies Cup, all'interno del CIV Junior.