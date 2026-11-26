Due Bimota in vetta nel test in Andalusia, con Bassani che ha battuto il compagno di squadra: prosegue anche il lavoro di BMW e delle case giapponesi per prepararsi al Mondiale Superbike 2027.

È andato in archivio la due giorni di test a Jerez, dove alcuni team SBK si sono recati per lavorare con le nuove gomme Michelin, i nuovi freni carboceramici Pirelli, la benzina unica e tutte le altre novità previste dai rispettivi pacchetti tecnici. Come mercoledì, anche oggi il più veloce di tutti è stato un pilota del Bimota by Kawasaki Racing Team: Axel Bassani ha chiuso in 1'38.987, precedendo di 131 millesimi il compagno di squadra Alex Lowes, leader del primo giorno . Il veneto è stato l'unico ad abbattere il muro dell'1'39 e ha compiuto la bellezza di 84 giri con la sua KB998 Rimini. Per lui e per il team Bimota è stato l'ultimo test del 2026, il lavoro in Andalusia sarà la base su cui lavorare in vista del 2027.

Superbike, BMW davanti alle giapponesi

Dietro a Bassani e Lowes c'è Michael van der Mark (+0.381) con l'unica BMW M 1000 RR in pista a Jerez. Il tester olandese ha proseguito il lavoro di sviluppo della versione aggiornata della moto tedesca, che con il nuovo telaio dovrebbe essere molto più competitiva rispetto al 2026. Quarto tempo per Garrett Gerloff con la Kawasaki Ninja ZX-10RR, che precede Andrea Locatelli con la Yamaha R1 e Jake Dixon con la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade. Settimo crono per Sam Lowes con la Ducati Panigale V4 R del team Marc VDS, l'inglese accusa oltre 2 secondi di ritardo dalla vetta. Prossimo test Superbike a Valencia nelle giornate 9-10 dicembre: ci saranno anche i nuovi arrivati dalla MotoGP (Morbidelli, Binder, Miller) e dalla Supersport (Arenas).

Supersport, Masia in vetta con la Kawasaki

In azione in Andalusia anche i team Kawasaki e AS Yamaha del Mondiale Supersport. Jaume Masia è stato il più veloce con la Ninja ZX-6R, precedendo di 353 millesimi il compagno di squadra David Salvador. Terzo tempo per Jeremy Alcoba con la R9.