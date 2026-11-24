Dopo gli impegni in MotoGP, il britannico è pronto a risalire sulla CBR per lavorare in vista del 2027. Nel test Superbike a Jerez non ci sarà il compagno di squadra, ancora operato.

Il 2026 del team Honda HRC non è stato entusiasmante nel WorldSBK, anche perché gli infortuni hanno complicato il processo di adattamento di due rookie come Jake Dixon e Somkiat Chantra, bisognosi di macinare chilometri per prendere le misure della moto, delle gomme e di tutte le altre novità. Per il 2027 ci sono grandi aspettative, perché la casa di Tokio ha deciso di portare in pista una nuova CBR1000RR-R Fireblade che rappresenta un passo in avanti in ogni area rispetto al modello utilizzato fino allo scorso campionato. Chiaramente, è necessario fare un bel po' di lavoro di sviluppo per estrarne il massimo potenziale. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre c'è un importante test privato a Jerez, l'occasione per continuare a provare le nuove gomme Michelin e non solo.

Superbike, Test Jerez: Honda senza Chantra

Honda HRC: Chantra di nuovo operato, ma c'è Rea con Dixon a Jerez

Oggi Honda ha annunciato che Chantra non sarà presente nei due giorni di test in Spagna: recentemente ha accusato dolore al polso destro e si è sottoposto a dei controlli medici che hanno confermato la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico per rimuovere i dispositivi di fissaggio messi durante una precedente operazione. L'operazione verrà eseguita in Thailandia mercoledì 25 novembre. A tempo debito verranno forniti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del pilota thailandese.

Chantra è dispiaciuto di non poter essere in pista in Andalusia: "La scorsa settimana ho iniziato a sentire un po' di dolore nel braccio destro, quindi sono andato a vedere il dottore. Dopo i controlli medici, mi hanno detto che le viti e le placche della mio precedente infortunio potrebbero essere il causa del problema, quindi avrò un intervento chirurgico il 25 novembre per rimuoverle. Purtroppo, questo significa che non potrò unirmi al team per il test di Jerez. Spero di recuperare in fretta e di tornare in moto il prima possibile". Il thailandese aveva accusato una frattura all'avambraccio destro nel gennaio scorso, durante un allenamento al Sepang International Circuit, ed era stato operato ad entrambe le braccia: per questo motivo aveva saltato tutti i test pre-campionato e anche il primo round del calendario 2026 a Phillip Island.

Jonathan Rea affiancherà Dixon

Dixon, reduce da due gran premi MotoGP con il team Honda HRC da sostituto di Joan Mir, non sarà l'unico a guidare la CBR1000RR-R Fireblade HRC Works Edition a Jerez. Infatti, sarà presente anche il tester Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo Superbike ha recentemente effettuato un test a Sepang, dove ha condiviso la pista con Aleix Espargaro e Takaaki Nakagami (collaudatori Honda MotoGP). È entusiasta di dare il suo contributo al nuovo progetto tecnico e cercherà di fare la sua parte per riportare il marchio giapponese ai vertici del campionato delle derivate di serie.

Da ricordare che nel 2027 ci saranno le gomme Michelin, non più le Pirelli, quindi è fondamentale sfruttare ogni occasione in pista per prepararsi bene al prossimo Mondiale SBK. Honda cerca una svolta dopo anni difficili e spera che tutte le varie novità la aiutino ad avvicinarsi alle posizioni che contano di più.