Giacomo Agostini applaude Marc Marquez, ma non accetta che qualcuno tocchi la sua storia. Il pilota più titolato di tutti i tempi resta il grande Ago: i suoi Mondiali sono quindici, non otto.

Nel giorno dell'incoronazione dello spagnolo è venuto fuori il bubbone: il motociclismo di oggi considera solo la MotoGP, e relega le altre categorie a puro contorno. Quindi gli otto titoli iridati che Agostini ha conquistato nella 350 cc è come se non esistessero.

Tempi che cambiano

La gestione Dorna era già diventata "MotoGP-centrica" ma con l'arrivo degli americani di Liberty Media la riprogettazione della massima espressione del motociclismo ha avuto un'impennata. Una volta le altre categorie avevano uno status simile alla 500. Campionissimi delle piccole cilindrate come Angel Nieto sono diventati miti come i fuoriclasse della categoria regina. In 250 correvano al massimo livello le Case ufficiali e lo spazio sui media era bilanciato in base alla contingenza. A fine anni '90, quando Max Biaggi dominava con Aprilia e infine con Honda, la quarto di litro sui media aveva tanto più spazio rispetto alla 500 dell'epoca Mick Doohan. Oggi il grande pubblico non sa neanche che Moto3 e Moto2 esistono.

Ago punta il dito

Qualcuno mi dice: «Sei contento che ti tolgano il record? Per di più adesso siete pari!» E poi sento dire che vogliono togliermi gli altri titoli. Me ne toglierebbero sette, due a Valentino Rossi. Ma è assurdo!". E per spiegare il concetto sceglie un paragone istituzionale: "È come se uno fosse stato presidente della Repubblica e dopo cinque anni gli dicessero che non è mai stato presidente". Dopo aver omaggiato Marc Marquez, il grande Giacomo Agostini ha puntato il dito. La linea comunicativa di Liberty Media, che tende a mettere in vetrina esclusivamente i titoli della classe regina, lasciando in secondo piano quelli conquistati nelle cilindrate minori, non va giù. Questa gestione sta cancellando una parte enorme dell'eredità dei GP, incluso più della metà del ricchissimo palmares dello stesso Agostini. "". E per spiegare il concetto sceglie un paragone istituzionale:".

Due epoche a confronto

La chiusura del ragionamento di Agostini sta tutta in una frase: "La storia non si cancella. I miei quindici titoli sono lì". Un messaggio rivolto ai nuovi padroni del Motomondiale più che a Marquez, con cui il rapporto resta improntato al rispetto reciproco. Il passaggio di testimone di Portimão, con il casco d'oro consegnato dalle mani del pilota più vincente di sempre, ha certificato la grandezza dello spagnolo. Ma per Ago il valore di un'era non può essere ricalcolato a tavolino da chi organizza il campionato oggi.