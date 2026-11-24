Il debutto della MotoGP ad Adelaide supera il primo vero ostacolo fuori dalla pista. La Corte Suprema ha respinto il ricorso con cui la South East City Residents Association (SECRA) chiedeva di fermare il taglio degli alberi necessario per costruire il nuovo tracciato.

Una decisione che spiana la strada al cantiere, atteso a dicembre, in vista del primo Gran Premio australiano nella città del Sud Australia , in programma dal 12 al 14 novembre 2027. La partita legale però potrebbe non essere chiusa: l'associazione dei residenti sta valutando di ricorrere in appello.

La sentenza della giudice Bochner

Al centro della contesa c'era una questione di diritto, non di opportunità. Secondo SECRA, il 'South Australian Motor Sport Act 1984', la legge che regola il motorsport nello Stato, non consentiva di abbattere gli alberi dei parchi cittadini per far posto al circuito. Lunedì, come riportato da ABC News, la giudice Katrina Bochner ha rigettato l'istanza, chiarendo subito i confini del suo intervento: "L'unico compito di questa Corte è stabilire se la rimozione degli alberi da parte del Board … sia autorizzata dalla legge". La risposta è stata affermativa: secondo la giudice, la norma attribuisce "al Board il potere di rimuovere alberi dai parchi, se la loro rimozione è ragionevolmente necessaria o accessoria allo svolgimento delle sue funzioni".

Il governo esulta, SECRA pensa all'appello

Soddisfazione piena da parte del Premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, che ha legato il proprio nome al progetto da 96 milioni di dollari australiani. Per lui la sentenza "conferma semplicemente che il governo statale ha agito in modo legittimo, prudente e ponderato" nel definire il piano di ammodernamento del circuito cittadino e delle aree verdi. Dall'altra parte, i residenti non si arrendono e hanno fatto sapere di considerare un ricorso in appello, che potrebbe allungare i tempi della vicenda giudiziaria proprio mentre le ruspe si preparano a entrare in azione.

Alberi, numeri e calendario

Il nuovo tracciato nasce dalla profonda modifica del circuito cittadino già esistente ad Adelaide, e l'impatto sul verde è tutt'altro che marginale. Il piano prevede l'abbattimento di 377 alberi nell'area dei parchi, mentre altri 88 saranno trapiantati. Finora ne sono stati rimossi sette. Per compensare la perdita, il governo statale si è impegnato a ripiantare dieci alberi per ognuno di quelli eliminati, il che significa oltre 3.000 nuove piante. L'avvio ufficiale dei lavori è fissato per dicembre: dodici mesi dopo, se il calendario sarà rispettato, la MotoGP correrà per la prima volta sulle strade di Adelaide.