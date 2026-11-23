Il piemontese ha dovuto saltare il recente GP a Portimao, ma si appresta a tornare per l'ultimo appuntamento del 2026: sarà un momento speciale, trattandosi dell'ultima apparizione da pilota Ducati.

Pecco Bagnaia aveva sognato un finale diverso della sua avventura con il team factory Ducati MotoGP, ma quest'anno è stato ancora più difficile e negativo di un 2025 che lo aveva già messo a dura prova. In Qatar ci si è messo anche l'infortunio al piede destro a rendere ancora più amaro un 2026 già amarissimo. Non ha potuto correre la gara a Lusail e neanche nel Gran Premio del Portogallo a Portimao. Il suo obiettivo era quello di tornare a Valencia e sembra proprio che lo vedremo in azione lì nel prossimo weekend, in quello che sarà l'ultimo atto del calendario.

MotoGP, Bagnaia correrà a Valencia: la conferma social

Il tre volte campione del mondo deve superare gli ultimi controlli medici, però tutto lascia pensare che sarà regolarmente in sella alla sua Desmosedici GP26 in Spagna. Nella giornata di oggi ha pubblicato un post sui social network che rappresenta già una conferma del fatto che correrà. Oltre a delle foto di bei momenti vissuti durante la sua esperienza da pilota Ducati, fin dai tempi del team Pramac, c'è anche un bel messaggio rivolto alla stessa Ducati: "Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre".

Bagnaia ci tiene a concludere positivamente la sua avventura con la moto e i colori della casa di Borgo Panigale. Anche se l'ultimo biennio è stato al di sotto delle aspettative e ha generato tanta frustrazione in lui, spera di regalare a sé e alla squadra un finale dignitoso. Poi ciascuno andrà per la propria strada. Pecco salirà sull'Aprilia nel test in programma a Valencia nella giornata di martedì 1 dicembre, con Pedro Acosta che lo andrà a sostituire come compagno di squadra di Marc Marquez.

Pecco in Aprilia per rinascere

Il pilota piemontese si aspetta tanto dalla sua nuova avventura con il team di Noale. Affiancherà l'amico Marco Bezzecchi, confermatissimo dopo due anni positivi alla guida della RS-GP. Senza una presenza ingombrante come quella di Marquez nel box e senza quelle tensioni che inevitabilmente si sono create in Ducati, spera di ritrovare la migliore versione di sé stesso.

Bagnaia ha più volte ribadito di essere quello che è stato campione del mondo MotoGP nel 2022 e nel 2023, vice-campione nel 2024 e dominatore del weekend a Motegi nel 2025. Vedremo se il passaggio in Aprilia gli consentirà di tornare ad essere uno dei top rider del campionato.