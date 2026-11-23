Il British Superbike ritrova Loris Baz : l'esperto pilota francese torna nel 2027 con BMW, pronto a stupire i tifosi?

Ne è passato di tempo dalle sue esperienze in British Superbike (2010-2011), ma Loris Baz farà il suo ritorno nel 2027. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi, correrà con la BMW M 1000 RR del Team IWR. MotoGP, WorldSBK, FIM EWC, MotoAmerica... Il 33enne francese ha senza dubbio grande esperienza in ogni campionato e chissà, azzardiamo che potrebbe rivelarsi presto uno dei protagonisti? Questo lo vedremo l'anno prossimo, sicuramente è un'ottima notizia per BMW e per la Superbike britannica.

Come detto inizialmente, Baz non è nuovo al BSB, con quarto posto come miglior risultato nella sua stagione d'esordio completa nel 2011. Questo prima di competere nel Campionato Mondiale Superbike, dove ha conquistato vittorie e podi, ottenendo come miglior risultato un piazzamento tra i primi cinque in classifica. Baz porta con sé una vasta esperienza, non solo nelle classi Superbike, ma anche nei Campionati del Mondo MotoGP ed Endurance, prima di approdare negli Stati Uniti al King of the Baggers Championship nel 2025, dove ha vinto una gara, dimostrando ulteriormente la sua versatilità. Quest'anno il francese ha ricoperto il ruolo di "super-sostituto", conquistando una vittoria nel Campionato MotoAmerica Superbike, prima di sostituire Tarran Mackenzie nelle ultime gare della stagione WSBK.

L'emozione di Loris Baz: "Come un bambino"

“Sono davvero felice di essere tornato nel BSB! È passato molto tempo dall'ultima volta che ho corso lì, anche se la volta precedente era stata solo per un breve periodo. È un campionato che ha sempre avuto un posto speciale per me. Ho sempre detto che volevo tornare, e negli ultimi anni non ero sicuro che sarebbe successo, visto che correvo all'estero. Finalmente sono qui e le nostre strade si sono incrociate di nuovo grazie a Ian e al team IWR. Parlando con loro, ho avuto subito un'ottima impressione. Credo che con il cambio di regolamento tecnico questo sia l'anno giusto per tornare nel British Superbike, perché tutti ripartiranno più o meno da zero.

Sono davvero felice e so che mi aspetta una grande sfida, ci saranno molte cose da imparare, anche per quanto riguarda i circuiti. Sono emozionatissimo, mi sento come un bambino! È come se fosse la prima volta che corro nel BSB, ma so quanto sia alto il livello e so cosa aspettarmi. È davvero fantastico, spero che riusciremo a fare un ottimo inverno, imparando a conoscere la moto e lavorando sodo, e non ho paura di tutto il lavoro che dovremo fare per ottenere buoni risultati. Anche la BMW vorrà ottenere grandi risultati in campionato, quindi sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di tornare a correre davanti ai tifosi e di rivedere tutti.”

Esperienza e capacità di adattamento

Non meno entusiasta il proprietario del team, Ian Woollacott: “Sono davvero felice di annunciare che IWR riporterà Loris nel BSB il prossimo anno. Abbiamo avuto una stagione 2026 positiva, con ottimi risultati ottenuti con la BMW M 1000 RR, e crediamo che con i nuovi regolamenti tecnici del BSB il prossimo anno avremo un grande potenziale per continuare a crescere. Loris vanta un'esperienza incredibile, avendo gareggiato ai massimi livelli e, cosa ancora più importante, per diverse case costruttrici in diverse serie, tra cui BMW nel WSBK e nell'Endurance World Championship.

Questo dimostra la sua capacità di adattamento e crediamo che sarà fondamentale la prossima stagione, soprattutto considerando l'alto livello del BSB. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Loris nel team e di iniziare il nostro programma di test in vista dell'inizio della stagione. Vogliamo continuare a progredire con la BMW M 1000 RR e tutti nel team sono già entusiasti per la stagione 2027. Infine, vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare Ilya Mikhalchik per il suo contributo ai risultati ottenuti quest'anno, con l'obiettivo di fare ancora meglio la prossima stagione con Loris.”