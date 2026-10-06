Il pilota scozzese non potrà concludere il campionato a causa dell'infortunio rimediato a Donington: sulla sua Ducati ci sarà ancora l'esperto collega francese.

Loris Baz correrà per il team MGM Optical Express anche nei prossimi round a Estoril e a Jerez. Aveva già sostituito Tarran Mackenzie a Cremona e lo farà anche negli ultimi due appuntamenti del calendario Superbike 2026. Lo scozzese non è nelle condizioni di poter tornare alla guida della sua Panigale V4 R dopo l'infortunio rimediato a Donington Park il 10 luglio scorso.

Superbike, l'incidente e gli infortuni di Mackenzie a Donington

Mackenzie era stato protagonista di una brutta caduta in curva 12 nella seconda sessione di prove libere SBK nel round in Inghilterra. L'impatto gli aveva provocato una commozione cerebrale, oltre a delle fratture alla clavicola sinistra, alla scapola sinistra, alla tibia sinistra e al perone sinistro. È finito anche in sala operatoria.

Il campione BSB Superbike 2021 sperava di poter tornare in azione dopo la pausa estiva, ma a Magny-Cours il team MGM non è riuscito a schierare né lui né un altro pilota, mentre a Cremona ha chiamato Baz. Per lo scozzese la stagione è finita e, ad oggi, non si sa ancora cosa riserverà il futuro a lui e alla sua squadra, che deve ancora confermare la propria presenza in griglia per il 2027.

Mackenzie stava disputando un 2026 di buona crescita prima dell'infortunio. Con la nuova Ducati Panigale V4 stava riuscendo a lottare con abbastanza costanza per dei piazzamenti in top 10. A Donington Park, nel round di casa, sperava di potersi avvicinare più che mai al podio. Purtroppo, non è andata bene.

MGM convoca ancora Baz, vecchia conoscenza del team

La squadra di Michael Galinski ha deciso di puntare nuovamente su Baz per rimpiazzare Mackenzie. A Cremona il 33enne francese ha conquistato 3 punti, classificandosi quindicesimo in Gara 1 e quattordicesimo in Gara 2. In mezzo un quindicesimo posto nella Superpole Race.

Per Baz si è trattato di un ritorno, non solo perché ha corso per tanti anni nel Mondiale Superbike, ma anche perché il biennio 2022-2023 lo ha trascorso proprio con il team MGM: allora Galinski aveva una partnership con BMW e con Bonovo Action di Jürgen Röder. Quest'ultimo ha deciso di lasciare a fine 2024 e il team MGM è passato a Ducati nel 2025. Vedremo nel 2027 sarà ancora in griglia, è una questione di budget.