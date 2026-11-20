Il pilota australiano è nel finale della sua esperienza in MotoGP prima del passaggio in SBK: Borsoi ha svelato cosa verrà fatto nell'ultimo weekend di gara a Valencia.

Il futuro di Jack Miller sarà nel Mondiale Superbike con il team Pata Maxus Yamaha, ma prima di salire sulla R1 ci sono due gran premi MotoGP da disputare. L'australiano vuole fare del suo meglio per concludere in maniera dignitosa il suo dodicesimo e ultimo anno nella top class del Motomondiale.

Ha passato il biennio 2025-2026 con il team Prima Pramac Yamaha faticando non poco a conquistare buoni risultati con una M1 non particolarmente competitiva. Soprattutto questa stagione è stata complicatissima, con l'introduzione storica del motore V4 sul prototipo di Iwata, una scelta che non ha pagato in termini di performance e che dovrebbe essere servita a prepararsi al 2027.

Miller darà l'addio alla MotoGP a Valencia

Jack Miller dalla MotoGP alla Superbike: il 2027 è già scritto

Miller ha un legame forte con il team Pramac, con il quale aveva già corso (su moto Ducati) dal 2018 al 2020, quindi l'ultimo gran premio a Valencia sarà qualcosa di ancora più speciale. Il team manager Gino Borsoi, interpellato dai canali ufficiali MotoGP, ha annunciato che il pilota potrà sfoggiare la livrea con la quale non ebbe la possibilità di gareggiare a Phillip Island, causa cancellazione della gara lunga: "È il nostro regalo a Jack, perché dopo una lunga carriera in MotoGP ha bisogno di concluderla in bellezza, spero non solo con la livrea, ma anche con un bel risultato. Quindi mostreremo la bella livrea a Valencia... per tutti i suoi tifosi e anche per la squadra. Auguriamo e speriamo il meglio a Jack per il futuro".

A Phillip Island il team Pramac era pronto a correre una livrea caratterizzata dai colori giallo e verde tipici dell'Australia. Già in quell'occasione aveva voluto fare un regalo a Miller, che ha scoperto tutto in un secondo momento ed era molto motivato a disputare la gara con quel look. Purtroppo, non ci sono state le condizioni per correre, anche se comunque qualche giro di pista lo aveva fatto, con impennate e stoppie per omaggiare i tifosi, ovviamente delusi per l'annullamento della corsa.

Anche Razgatlioglu a Valencia, ma da spettatore

Jackass avrà la possibilità di esibire nuovamente i colori della sua Australia a Valencia, dove inizierà anche la sua avventura in Superbike con il test del 9-10 dicembre. Presso il circuito Ricardo Tormo, nel weekend del gran premio MotoGP ci sarà anche Toprak Razgatlioglu, il cui 2026 è già terminato a causa di un infortunio alla spalla destra rimediato in Indonesia. Un vero peccato, poter guidare la Yamaha 850 nel test MotoGP del 1° dicembre gli sarebbe stato utile in ottica 2027, dovrà attendere.