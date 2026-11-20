Doveva essere l'anno della consacrazione per Kayla Yaakov, e per molti versi lo è stato. Ma sul finale del 2026 arriva una notizia che con la pista non c'entra nulla: Phillip Patrick Williams, co-fondatore di Droplight, sponsor principale del team Rahal Ducati Moto, è stato arrestato negli Stati Uniti nell'ambito di una presunta frode sugli investimenti da oltre 600 milioni di dollari.

Droplight è il marchio che compare sulla Ducati Panigale V2 numero 19 con cui la giovane americana corre nel MotoAmerica Supersport Championship. Un nome sempre più presente nel motorsport statunitense, con sponsorizzazioni anche in altre categorie. Ed è proprio per questo che la vicenda rischia di pesare sul futuro del suo programma sportivo.

Le accuse del Dipartimento di Giustizia

Williams è finito in manette il 18 novembre insieme a Devin Allen Johnson, dopo che le autorità americane hanno reso pubblica una denuncia penale che contesta ai due frode sui titoli e frode telematica. Al centro dell'inchiesta c'è Backward Hat Capital, società di investimento che i due avrebbero fondato nel 2022.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Backward Hat avrebbe raccolto più di 600 milioni di dollari da oltre 2.000 investitori, promettendo rendimenti generati dal trading sul mercato dei cambi. Per l'accusa quella strategia sarebbe stata in gran parte inesistente: oltre 200 milioni di dollari versati dai nuovi investitori sarebbero serviti a pagare quelli precedenti, mentre centinaia di milioni sarebbero finiti a persone interne alla società.

Un punto va chiarito: Droplight non è citata nella denuncia penale, che riguarda esclusivamente le presunte attività di Backward Hat Capital. Il legame con lo sponsor passa dalla figura di Williams, co-fondatore di entrambe le realtà.

La reazione del team Rahal Ducati Moto

La squadra di Yaakov ha scelto una linea prudente. "Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo raccogliendo informazioni per accertare i fatti", ha fatto sapere il team, senza aggiungere altro per il momento.

Il contrasto con quanto fatto in pista è netto. A marzo Yaakov è entrata nella storia diventando la prima donna a salire sul podio della Daytona 200 , chiudendo terza nella classica americana. Quel risultato le ha aperto le porte della World Ducati Week di Misano a luglio, dove ha guidato la Desmosedici GP26 di Marc Marquez: nessuna donna prima di lei era salita su una Ducati MotoGP.

Nella stessa occasione ha provato anche la Panigale V4 R ufficiale di Nicolò Bulega in configurazione WorldSBK, seguita da Casey Stoner, due volte campione del mondo MotoGP, e dal collaudatore Ducati Michele Pirro. Le accuse contro Williams non toccano in alcun modo questi traguardi, ma ora la domanda è un'altra: chi sosterrà economicamente la sua corsa nel 2027?