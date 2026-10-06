Incredibile Valentino Rossi, la portiera dell'auto vola via: "Sembrava un'Apecar"

Continua l'avventura di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe, tra alti e bassi e imprevisti in pista. Sul circuito di Catalunya l'ex pilota MotoGP ha vissuto un'esperienza "sui generis" che probabilmente non dimenticherà per tutta la vita...

La portiera è volata via

Stavolta neppure un pilota esperto come il Dottore poteva immaginare un episodio del genere. D'altronde sulle due ruote di una MotoGP certi eventi non potevano accadere. Valentino Rossi stava gareggiando nella seconda tappa del GT WCE a Barcellona, quando la portiera sinistra della sua BMW M4 GT3 si è staccata in pista! Esattamente, proprio la portiera lato guida.

Il 47enne di Tavullia ha continuato a guidare per qualche istante con la portiera spalancata, prima di fare rientro ai box. L'incidente è avvenuto a circa 20 minuti dalla bandiera a scacchi. Rossi si trovava in dodicesima posizione con la BMW numero 46 del team WRT e stava cercando di mantenere il buon ritmo che aveva costruito durante il suo stint. Ma la portiera lato guida è improvvisamente sparita e non è chiaro cosa abbia causato il distacco del pezzo dalla vettura.

Rientro ai box e gara segnata

Il team non ha avuto altra scelta che chiedere alla MotoGP Legend di rientrare ai box. Guidare la vettura in quelle condizioni era rischioso e la direzione gara non avrebbe permesso alla BMW di rimanere in pista ancora a lungo senza risolvere il problema. La sosta si è rivelata molto più lunga del previsto. I meccanici hanno dovuto riattaccare la portiera e preparare la BMW per la ripresa della gara.

Questo ha praticamente annullato ogni possibilità di un buon risultato. Rossi e il suo compagno di squadra Max Hesse hanno concluso la gara in 38ª posizione, dopo essere stati a metà gruppo per un certo periodo. Il tempo perso per riparare la vettura si è rivelato eccessivo per recuperare le posizioni perse. Un vero peccato per Valentino Rossi, in quanto la gara stava cominciando a mettersi bene dopo l'ottimo primo stint di Hesse.

Ultima uscita stagionale a Portimao

Il campione di Tavullia aveva ancora diversi giri a disposizione per cercare di migliorare la sua posizione, ma l'inaspettato guasto alla portiera ha completamente cambiato i suoi piani. "Sono successe tante cose questo fine settimana, eh? Ma solo cose brutte. Comunque...", ha commentato Rossi. "E' successo di tutto, sembrava un'Apecar... Siamo stati sfortunati, vedremo nella prossima gara".

Dopo il brutto risultato di Barcellona, ​​il #46 ha ancora un'ultima gara del GT World Challenge Europe in questa stagione. Si svolgerà a Portimao, tra il 16 e il 18 ottobre, nell'ultima tappa della Endurance Cup. In pista ci sarà anche Max Verstappen, che parteciperà con una Mercedes-AMG del team Verstappen Racing e tornerà alle gare GT dopo la sua partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring all'inizio di quest'anno.