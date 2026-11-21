Il team di Noale non è ancora al livello che vorrebbe in Portogallo, dove l'obiettivo è arrivare davanti a Marquez per rinviare il più possibile la sua festa iridata e guadagnare punti su Ducati per il mondiale costruttori MotoGP.

Marco Bezzecchi terzo, Jorge Martin decimo. Questi i piazzamenti dei piloti ufficiali Aprilia al termine del venerdì di prove a Portimao . Se il riminese ha mostrato di essere in possesso di un ottimo passo ed è considerato tra i favoriti del weekend MotoGP, invece lo spagnolo è apparso un po' più in difficoltà, non avendo mai corso prima con la RS-GP all'Autodromo Internacional do Algarve e avendo ancora dei postumi dell'infortunio al polso destro.

Ci sono ancora le FP2 per compiere dei passi in avanti e farsi trovare pronti a delle Qualifiche che saranno importantissime, come al solito. Questo weekend dovrebbe incoronare Marc Marquez campione del mondo per la decima volta, però il team di Noale intende fare di tutto per stare davanti e battere Ducati, con la quale si contende ancora il titolo costruttori: ci sono 8 punti a separarle, con la casa di Borgo Panigale che è davanti in classifica. Vincere questo derby italiano sarebbe una bella soddisfazione, anche se sappiamo tutti che è il titolo piloti quello più importante.

MotoGP Portogallo: Bezzecchi sa dove migliorare

Intervistato da Sky Sport MotoGP, Bezzecchi non si è mostrato del tutto soddisfatto della sua situazione in Portogallo, assieme al team Aprilia deve progredire soprattutto nel T3 e nel T4: "È stata una buona giornata, nel pomeriggio abbiamo fatto qualche piccolo miglioramento e provato le varie combinazioni di gomme. Sono contento, anche se mi manca ancora qualcosa nel terzo e nel quarto settore, dove devo capire cosa fare di diverso nella guida per essere più veloce. Non sono ancora soddisfatto, diciamo che mi sento bene sulla moto, soprattutto in frenata, però nei curvoni non mi sembra di avere ancora quel flow bello che serve a Portimao. Nella seconda metà della pista sono un po' in difficoltà. Il passo mi è venuto leggermente meglio del time attack e questo è una buona base di partenza, ma c'è ancora da lavorare".

Nelle FP1 era stato il pilota romagnolo a chiudere in cima alla classifica e sembrava essere lui il riferimento anche nel quarto settore, dove però nelle Prequalifiche sia Alex Marquez sia Fabio Di Giannantonio sono riusciti a fare meglio di lui: "Io sono rimasto dove ero un po' al mattino - spiega -, un buon punto di partenza dal quale avrei dovuto cercare di migliorare ancora. Gli altri sono stati un po' più bravi a migliorare nel pomeriggio".

Martin soffre ancora al polso

Bezzecchi ha mostrato un ottimo potenziale a Portimao, mentre Martin ha faticato maggiormente sia per questioni tecniche sia per questioni fisiche: "Il venerdì soffro e questa volta ancora di più, ero abbastanza lontano dai primi. Poi piano piano, run dopo run, sentivo più feeling e più velocità. Comunque questa è una pista complicata, se non sei al 100% perdi tantissimo tempo. Sono a 2 decimi dalla migliore Aprilia, quella di Marco, e ho raggiunto l'obiettivo di andare in Q2".

Il campione MotoGP 2024 ammette che il polso destro gli dà ancora fastidio, anche se non vuole usarlo come scusa, vuole focalizzarsi su ciò che deve migliorare: "Pensavo di stare un po' meglio, mi fa ancora male. Ho fatto quello che dovevo fare per non sentire dolore, compensando anche con altre parti del corpo, però non voglio trovare scuse. Devo migliorare il T4, dove ho perso quattro decimi, c'è qualcosa che non torna e dobbiamo capire. Spero di fare uno step".

Marquez campione nella Sprint a Portimao se...

Marquez ha 60 punti di vantaggio su Martin e 74 su Bezzecchi, per laurearsi campione del mondo già nella sprint race di sabato pomeriggio deve guadagnare almeno 2 punti su connazionale e non deve perderne 12 dall'italiano. Vincendo la corsa, sarebbe sicuro di vincere il titolo, indipendentemente dai risultati degli avversari Aprilia. Se non dovesse trionfare nella gara breve a Portimao, ecco le combinazioni che gli consegnerebbero comunque la corona iridata MotoGP 2026:

Marquez 2°, Martin 3°

Marquez 3°, Martin 5°

Marquez 4°, Martin 6°

Marquez 5°, Martin 7°

Marquez 6°, Martin 8°

Marquez 7°, Martin 9°

Marquez 8°, Martin fuori dai punti.

Se il pilota Ducati non dovesse chiudere i giochi nella Sprint, gli basterà chiudere il weekend del Gran Premio del Portogallo con un vantaggio di almeno 37 punti su Martinator e di almeno 38 su Bez. Insomma, appare molto complicato che non riesca nel suo obiettivo.