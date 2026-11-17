Titolo piloti ormai di Marquez, le altre due posizioni del podio finale sono contese dai due piloti Aprilia: da capire chi sarà il vice-campione del mondo 2026.

Marc Marquez vincerà con merito il suo decimo mondiale in carriera, ma Marco Bezzecchi e Jorge Martin avranno qualche rimpianto per non essere riusciti a sfruttare pienamente una RS-GP26 che in molti gran premi MotoGP di quest'anno è sembrata la moto migliore. Soprattutto il riminese sarà quello con più rammarico, dato che dopo la vittoria al Mugello aveva 102 punti di vantaggio sul ducatista: poi è incappato in una serie incredibili di errori e anche in infortuni che lo hanno allontanato dalla possibilità di coronare un grande sogno.

Anche Martinator, meno veloce ma più costante rispetto a Bez, ha sbagliato proprio sul più bello. La caduta a Phillip Island, con annesso infortunio, ha posto fine alla sua corsa verso il suo secondo titolo in MotoGP. Come successo con la Ducati del team Pramac, se ne sarebbe andato un'altra volta da campione, ma stavolta sulla Yamaha non potrà portare il numero 1.

Marquez campione a Portimao se

Nel prossimo weekend a Portimao ci dovrebbe essere l'incoronazione di Marquez , che in classifica ha un vantaggio troppo grande per pensare che possa essere beffato: 60 punti su Martin e 74 su Bezzecchi, con 74 punti ancora da assegnare negli ultimi due gran premi del calendario 2026. Nell'arco del weekend il numero 93 del team Ducati Lenovo potrà perdere al massimo 23 punti nei confronti del connazionale e 36 nei confronti dell'italiano.

Potrebbe esultare già sabato: se vincesse la sprint race, il titolo sarebbe matematicamente suo. Gli basterebbe anche il secondo posto, con Martin terzo o peggio. Ha bisogno di guadagnare almeno 2 punti sul rivale per confermarsi campione del mondo MotoGP sabato. Se clamorosamente non dovesse farcela dopo la sprint, domenica gli basterebbe avere 37 punti di vantaggio su Martinator e 38 su Bezzecchi. Insomma, non sembrano esserci chance di vedere un re MotoGP 2026 diverso da Marc.

Aprilia, lotta interna tra Martin e Bezzecchi

Anche se avrebbe voluto fare il colpo grosso, Aprilia avrà comunque due suoi piloti sul podio finale del campionato. Da capire chi si aggiudicherà il "titolo" di vice-campione. In classifica Martin precede Bezzecchi di 14 punti, quindi i giochi sono aperti. Tra Portimao e Valencia sarà interessante seguire anche questo duello per la medaglia d'argento.

Aprilia è destinata ad aggiudicarsi il titolo di miglior team (ha 124 punti di vantaggio sul team factory Ducati) e contende a Ducati quello di miglior costruttore: ci sono 8 punti a separarle. Battere i "cugini" italiani almeno su questi due fronti sarebbe una bella soddisfazione per la casa di Noale, anche se i rimpianti per aver agevolato il decimo mondiale di Marquez resteranno.