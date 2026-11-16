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Il piano di Marc Marquez per conquistare il decimo mondiale

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Nel Gran Premio del Portogallo Marc Marquez può riconfermarsi campione del mondo di MotoGP. Basterebbe vincere la gara Sprint per acquisire la certezza matematica del titolo 2026, indipendentemente dai risultati dei rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Per centrare il decimo sigillo iridato in carriera il pilota della Ducati ha un programma ben definito.

Il piano di 'MM93'

La preparazione di Marc Marquez prosegue in vista del prossimo round MotoGP. Quello a Portimao sarà un weekend dai connotati storici per il pluricampione spagnolo, in procinto di superare i nove titoli mondiali di Valentino Rossi. Dopo il GP del Qatar il pilota numero 93 è stato chiaro sull'iter psico-fisico da seguire: "Allenarsi, mangiare, dormire".
Quasi con la mentalità di un guerriero, Marquez ha pubblicato il suo piano su Instagram. Questo include giorni di allenamento, mangiare e dormire fino a quando non sarà in viaggio verso l'Algarve. "Andiamo su due circuiti, soprattutto Portimao (poi Valencia, ndr), che può presentare condizioni molto critiche: freddo, alti e bassi. Quindi, sì, dobbiamo occuparci di tutti questi aspetti e semplicemente finire le gare".
Marc Marquez e Gemma Pinto

Aspettando il weekend di Portimao

L'obiettivo è ridurre quasi a zero la possibilità di brutte sorprese e cadute. Cosa che è invece accaduta al diretto avversario per questo titolo MotoGP, Jorge Martin, infortunatosi in Australia, saltando la Malesia e giunto in Qatar ancora in condizioni precarie. Il compagno di squadra dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha vinto le gare lunghe in Indonesia e Qatar, ma è caduto in entrambe le Sprint. Il tour asiatico è stato quindi decisivo per Marc Marquez, ormai ad un passo dal riconfermarsi campione del mondo. Manca solo il tocco finale: mangiare, allenarsi e dormire... in attesa di scendere in pista.

Marc Marquez campione a Portimao se...

Il fenomeno di Cervera potrebbe festeggiare il titolo iridato già nella giornata di sabato in Portogallo. Otto le possibili combinazioni per diventare campione.
1°: Campione a prescindere dal risultato di Martin.
2°: se Martin arriva terzo o peggio.
3°: se Martin arriva quinto o peggio.
4°: se Martin arriva sesto o peggio.
5°: se Martin arriva settimo o peggio.
6°: se Martin finisce all'ottavo posto o peggio.
7°: se Martin finisce nono o peggio.
8°: se Martin arriva decimo o peggio.

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