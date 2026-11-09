MotoGP, scontro Marquez - Bezzecchi: Marc sbaglia, ma in buona fede

Lunedì post weekend MotoGP del Qatar. I riflettori di Lusail sono spenti. I garage serrati. I pochi tifosi (55.000 spettatori, più o meno in linea con le aspettative, ma circa un terzo di molti circuiti in calendario) tornati alle loro vite.

Continua ad aleggiare solo il fantasma dell’errore della direzione di gara sullo scontro Marc Marquez - Marco Bezzecchi nella gara sprint del sabato. Perché è inutile girarci attorno: di errore si tratta.

Superfluo raccontare con troppe parole ciò che è avvenuto, lo hanno visto tutti: Bezzecchi era già dentro. In una traiettoria più stretta del solito, ma comunque interna rispetto a quella di Marquez. Alcuni hanno evidenziato l’inusualità (almeno fino a quel punto della gara) della traiettoria a fil di cordolo del pilota Aprilia. Ma stava tentando il sorpasso, era normale – anzi, oserei dire prudente – avere una linea più cucita.

Lo spagnolo, dal canto suo, ha sempre tenuto una traiettoria più larga. Dal primo giro, ha girato un po' oltre per sfruttare al meglio l’accelerazione e trovarsi dalla parte giusta per la successiva piega opposta. E non era l’unico. Fin qui, dunque, nulla da rimproverare a nessuno.

Marquez ha visto Bezzecchi?

E allora perché in tanti, Massimo Rivola in primis, hanno reagito con incredulità e sarcasmo alla decisione di non sanzionare il nove volte campione del mondo? La motivazione è da ricercare nella cecità con cui Marc Marquez ha gestito il rientro sulla linea ideale: senza preoccuparsi della possibile presenza di un rivale. Che a Lusail portava il nome di Marco Bezzecchi, già appaiato, all’interno. Lì dove chi si affianca sta di fatto e di diritto dalla parte della ragione. Che si rafforza se poi è l’unico a subire il danno.

Da quella posizione, quando tutto avviene in centesimi di secondo, è difficile dire con certezza se MM93 abbia visto la sagoma dell’italiano. Era piegato, con lo sguardo all’uscita della curva. Più probabile che lo abbia solo percepito, quando ormai era troppo tardi. E sta proprio qui il suo errore: non aver girato di qualche grado, per un centesimo di secondo, testa e occhi; aver agito come se a correre fosse da solo.

La teoria della gamba e l’involontario caso Lusail

involontarietà dell’impatto non è neanche in discussione. In passato, Marc Marquez è stato accusato da GP d'Argentina 2018, Rossi disse che Marc usava puntare alla gamba, ben sapendo che se ti prende tra le gambe e la moto lui non cade, e spera che cadi tu. A detta del campione di Tavullia, Márquez sfrutterebbe a proprio vantaggio il contatto sulle gambe dei rivali per sbilanciarli senza correre il rischio di cadere a sua volta. L’dell’impatto non è neanche in discussione. In passato, Marc Marquez è stato accusato da Valentino Rossi di aver individuato un modo per mandare a terra gli avversari uscendo indenne dallo scontro. A seguito del concitato, Rossi disse che Marc usava puntare alla gamba, ben sapendo che se ti prende tra le gambe e la moto lui non cade, e spera che cadi tu. A detta del campione di Tavullia, Márquez sfrutterebbe a proprio vantaggio il contatto sulle gambe dei rivali per sbilanciarli senza correre il rischio di cadere a sua volta.

A Lusail è andato in scena qualcosa di molto diverso. Le moto erano praticamente appaiate. Il differenziale di rischio caduta tra le due posizioni difficile da quantificare a tavolino. Figuriamoci in pista.