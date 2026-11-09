Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP, scontro Marquez - Bezzecchi: Marc sbaglia, ma in buona fede

MotoGP
di Giuseppe Ferrara
MotoGP Qatar: Marquez-Bezzecchi, dove sta il problema?
Seguici su Google News
Lunedì post weekend MotoGP del Qatar. I riflettori di Lusail sono spenti. I garage serrati. I pochi tifosi (55.000 spettatori, più o meno in linea con le aspettative, ma circa un terzo di molti circuiti in calendario) tornati alle loro vite.
Continua ad aleggiare solo il fantasma dell’errore della direzione di gara sullo scontro Marc Marquez - Marco Bezzecchi nella gara sprint del sabato. Perché è inutile girarci attorno: di errore si tratta.
Superfluo raccontare con troppe parole ciò che è avvenuto, lo hanno visto tutti: Bezzecchi era già dentro. In una traiettoria più stretta del solito, ma comunque interna rispetto a quella di Marquez. Alcuni hanno evidenziato l’inusualità (almeno fino a quel punto della gara) della traiettoria a fil di cordolo del pilota Aprilia. Ma stava tentando il sorpasso, era normale – anzi, oserei dire prudente – avere una linea più cucita.
Lo spagnolo, dal canto suo, ha sempre tenuto una traiettoria più larga. Dal primo giro, ha girato un po' oltre per sfruttare al meglio l’accelerazione e trovarsi dalla parte giusta per la successiva piega opposta. E non era l’unico. Fin qui, dunque, nulla da rimproverare a nessuno.

Marquez ha visto Bezzecchi?  

E allora perché in tanti, Massimo Rivola in primis, hanno reagito con incredulità e sarcasmo alla decisione di non sanzionare il nove volte campione del mondo? La motivazione è da ricercare nella cecità con cui Marc Marquez ha gestito il rientro sulla linea ideale: senza preoccuparsi della possibile presenza di un rivale. Che a Lusail portava il nome di Marco Bezzecchi, già appaiato, all’interno. Lì dove chi si affianca sta di fatto e di diritto dalla parte della ragione. Che si rafforza se poi è l’unico a subire il danno.
Da quella posizione, quando tutto avviene in centesimi di secondo, è difficile dire con certezza se MM93 abbia visto la sagoma dell’italiano. Era piegato, con lo sguardo all’uscita della curva. Più probabile che lo abbia solo percepito, quando ormai era troppo tardi. E sta proprio qui il suo errore: non aver girato di qualche grado, per un centesimo di secondo, testa e occhi; aver agito come se a correre fosse da solo.
2

La teoria della gamba e l’involontario caso Lusail

L’involontarietà dell’impatto non è neanche in discussione. In passato, Marc Marquez è stato accusato da Valentino Rossi di aver individuato un modo per mandare a terra gli avversari uscendo indenne dallo scontro. A seguito del concitato GP d'Argentina 2018, Rossi disse che Marc usava puntare alla gamba, ben sapendo che se ti prende tra le gambe e la moto lui non cade, e spera che cadi tu. A detta del campione di Tavullia, Márquez sfrutterebbe a proprio vantaggio il contatto sulle gambe dei rivali per sbilanciarli senza correre il rischio di cadere a sua volta.
A Lusail è andato in scena qualcosa di molto diverso. Le moto erano praticamente appaiate. Il differenziale di rischio caduta tra le due posizioni difficile da quantificare a tavolino. Figuriamoci in pista.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Pedro Acosta punta il dito contro KTM: "Non doveva succedere"Pedro Acosta punta il dito contro KTM: "Non doveva succedere"
Valentino Rossi torna sul 2015: «Márquez non lottava per il titolo, voleva farmi perdere»Valentino Rossi torna sul 2015: «Márquez non lottava per il titolo, voleva farmi perdere»
Marc Marquez

diGiuseppe Ferrara

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Di Giannantonio seduto su un muretto della pitlane MotoGP al Lusail International Circuit
MotoGP

"Stanno succedendo cose incredibili": Di Giannantonio ancora tradito dalla sua Ducati

Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta punta il dito contro KTM: "Non doveva succedere"

Valentino Rossi, un'altra stoccata a Marc Marquez
MotoGP

Valentino Rossi torna sul 2015: «Márquez non lottava per il titolo, voleva farmi perdere»

Altre notizie

Fabio Di Giannantonio seduto su un muretto della pitlane MotoGP al Lusail International Circuit

"Stanno succedendo cose incredibili": Di Giannantonio ancora tradito dalla sua Ducati

MotoGP
Jeremy Seewer Ducati

Jeremy Seewer lascerà l’MXGP nel 2027? «Il mercato dei piloti è stato distrutto»

Motocross
Pedro Acosta

Pedro Acosta punta il dito contro KTM: "Non doveva succedere"

MotoGP
letbe-pelpi-novita-eicma-2026

Italia al centro della sfida europea di LetBe: ecco i cinque modelli presentati a EICMA 2026

Novità
Valentino Rossi, un'altra stoccata a Marc Marquez

Valentino Rossi torna sul 2015: «Márquez non lottava per il titolo, voleva farmi perdere»

MotoGP

Articoli popolari

bagnaia-crash-qatar

Bagnaia fratturato, GP Qatar finito: come sta il pilota Ducati

MotoGP
Eicma 2026: SYM presenta un concept di scooter turbo

SYM porta il turbo nei maxiscooter: il MAXSYM TURBO da 52,3 CV è la sorpresa di EICMA 2026

Novità
Marquez e Gemma Pinto

Marc Marquez, decimo titolo e addio: l'indiscrezione che scuote il paddock

MotoGP
MotoGP Qatar: la Ducati risponde ad Aprilia

Tardozzi risponde a Rivola su Marquez: «Chi vince è il pacchetto, anche la gestione sportiva»

MotoGP
Marc Marquez e Marco Bezzecchi nella sprint race MotoGP in Qatar

Sprint MotoGP Qatar: Marquez trionfa, ma è furia Aprilia per la caduta di Bezzecchi. La classifica aggiornata

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading