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SBK Albert Arenas, un altro spagnolo alla corte Ducati: Alex Delbianco dimenticato

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike: Albert Arenas in Go Eleven Ducati
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Adesso la griglia del Mondiale Superbike è al completo: Go Eleven Ducati ha ufficializzato l'arrivo di Albert Arenas, fresco campione del Mondo Supersport. Affiancherà Lorenzo Baldassarri e disporrà di una Ducati V4 R.
Arenas ha vinto il ballottaggio con Alex Delbianco, doppio campione italiano Superbike. Il pilota riminese ha sperato di poter avere una nuova occasione, ma da settimane era evidente che avrebbe dovuto inchinarsi alle complicate strategie che regolano i movimenti di mercato nel Mondiale. Più che una questione tecnica, è una questione di sponsor.

Go Eleven raddoppia

La formazione piemontese con base tecnica in Emilia Romagna è approdata nel paddock vent'anni fa e dopo un lungo cammino per la prima volta schiererà due moto nel Mondiale Superbike. Uno sforzo tecnico ed economico considerevole per una delle formazioni genuinamente più indipendenti del paddock. Per sostenere lo sforzo è decisivo il supporto dello sponsor, lo stesso che ha appoggiato Albert Arenas nella galoppata in Supersport. Senza opportunità in casa Yamaha, che aveva le quattro Superbike già occupate da Locatelli, Miller, Gardner e Manzi, restava solo un'opportunità: Go Eleven, appunto.

Movitazioni tecniche

La scelta Go Eleven ha avuto anche motivazioni tecniche. Arenas è andato forte al debutto in Supersport, mostrando la solidità che di norma contraddistinge i piloti che arrivano dall'ambito GP. Ha vinto quattro gare, contro sei dell'inseguitore Valentin Debise con la ZXMoto, ma è andato a podio in 17 occasioni in 24 gare. Un martello, insomma, quindi la scelta è perfettamente comprensibile, e non solo in termini strategico-economici. Il rammarico per il mancato ingaggio di Alex Delbianco è grande, perchè come personaggio avrebbe sicuramente portato entusiasmo in un paddock che sta disperatamente cercando di riportare la Superbike nel cuore degli appassionati. Adesso la Ducati avrà un altro spagnolo, in aggiunta a Iker Lecuona che con la Panigale ufficiale è il principale candidato alla successione di Nicolò Bulega. Al netto dei cambiamenti di regolamento e del fornitore unico di gomme, ovviamente.

Arenas, l'occasione

Lo spagnolo, 30 anni, già iridato Moto3 nel 2020, era finito ai margini in Moto2 e in pochi mesi si ritrova in sella ad una Ducati Panigale V4 R nel Mondiale Superbike. "Sono felicissimo di questa nuova sfida, sono carico, il mio obiettivo principale quando sono arrivato in Supersport era vincere il Mondiale e correre in Superbike! Il salto di categoria arriva in un ottimo momento della mia carriera, quest’anno ho avuto modo di prendere confidenza con il paddock delle derivate di serie, svolgere due gare nello stesso week-end e conoscere tutti i tracciati. Sarò un rookie, dovrò imparare tante cose sulla moto, non vedo l’ora di provare la Ducati, sappiamo che è una moto competitiva, ma voglio capire quale sarà il mio livello e che risultati riuscirò a raggiungere. Voglio ringraziare tanto il Team Pata Go Eleven per l’impegno nello schierare una seconda moto. Ho già avuto modo di conoscere il mio teammate Balda e parte della squadra, ora non resta che scendere in pista!

Primo assaggio a Valencia

Albert Arenas debutterà sulla Ducati Go Eleven a Valencia, nella sessone di collaudi che si svolgerà i giorni 9-10 dicembre. In pista ci saranno praticamente tutte le squadre e, per la prima volta, anche i tre piloti in arrivo dalla MotoGP: Franco Morbidelli (Ducati Aruba), Brad Binder (BMW) e Jack Miller (Yamaha).
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