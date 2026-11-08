Warm Up MotoGP Qatar: guizzo Diggia, Honda in fumo... Classifica e orari del GP

-Cronaca e classifica del Warm Up MotoGP a Lusail e tutti gli orari del GP Qatar, in diretta TV e streaming.

Fabio Di Giannantonio piazza la zampata su Marco Bezzecchi e due KTM in questa mini-sessione della domenica, problemi invece in casa Honda ... Nell'immagine con il rookie Diogo Moreira di LCR, poco prima s'era vista una scena simile anche con Jake Dixon, in HRC factory. Si chiude così il Warm Up che apre la domenica di GP, con Marc Marquez che può diventare campione MotoGP 2026 ( qui le combinazioni ). Ecco intanto com'è andata e tutti gli orari delle dirette di oggi.

MotoGP Warm Up Lusail

Si riparte dopo una Sprint piuttosto movimentata. E non c'è Pecco Bagnaia, incappato in un infortunio in un incidente con Aldeguer nei primissimi giri della della mini-gara del sabato. E con qualche polemica tra Aprilia e Marc Marquez... Oggi può esserci il match point mondiale, intanto però è il momento degli ultimi aggiustamenti in questi 10 minuti di sessione che aprono la domenica di GP. Si limano i dettagli, c'è una gara lunga da disputare e, possiamo scommetterci, i ragazzi del marchio di Noale sono più che pronti a dire la loro per impedire a Marquez ed a Ducati di festeggiare l'iride 2026. Almeno questa volta, serve un cataclisma per impedire il trionfo finale, che ormai è solo questione di tempo... Anche per il clima non esattamente festoso di questa trasferta in Qatar, che nessuno voleva fare (ricordiamo che Yamaha è assente con tutti i suoi ragazzi) e che prevede pure un protocollo d'emergenza in caso la situazione peggiori sensibilmente. A parte questi discorsi, ecco alla fine come s'è concluso il Warm Up della categoria MotoGP, di seguito tutti gli orari.

La diretta del GP Qatar

Domenica 8 novembre

14:00 Moto3 Gara – 16 giri

15:15 Moto2 Gara – 18 giri

17:00 MotoGP Gara – 22 giri