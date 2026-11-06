"Meno male che è successo oggi": piccolo brivido per Marquez, Q2 centrata e occhio ai rivali

Piccolo intoppo per Marc Marquez nel venerdì di prove MotoGP in Qatar, ma nessun problema per accedere alla Q2. Il suo commento a fine giornata.

Marc Marquez che si ferma improvvisamente a bordo pista. Il motivo è nell'immagine in copertina: la catena è letteralmente volata via dalla Ducati Desmosedici numero #93, costringendo il campione MotoGP 2025 e capoclassifica della generale a interrompere momentaneamente la sua sessione ed a tornare al box a spinta, soccorso dagli uomini Ducati. Ma questo non ha creato troppi problemi: alla fine ha chiuso 2° a +0.142 da Fabio Di Giannantonio, assicurandosi senza problemi l'accesso diretto alla Q2 per le qualifiche di domani. Ma che brivido... Il momento più eclatante delle Practice odierne è senza dubbioche si ferma improvvisamente a bordo pista. Il motivo è nell'immagine in copertina: la catena è letteralmente volata via dalla Ducati Desmosedici numero #93, costringendo il campione MotoGP 2025 e capoclassifica della generale a interrompere momentaneamente la sua sessione ed a tornare al box a spinta, soccorso dagli uomini Ducati. Ma questo non ha creato troppi problemi: alla fine ha chiuso 2° a +0.142 da Fabio Di Giannantonio, assicurandosi senza problemi l'accesso diretto alla Q2 per le qualifiche di domani. Ma che brivido...

Marc Marquez: "Sarà difficile, molti piloti sono veloci"

"La cosa positiva è che è successo durante le prove". Marc Marquez sdrammatizza così l'accaduto. Abbiamo visto purtroppo catene perse dalle KTM ed in più di un'occasione, ma dalle Ducati è un evento raro. "Non ho chiesto quanti chilometri avessi percorso con quella catena" ha aggiunto, come riporta Speedweek alla fine della prima giornata di attività al Losail International Circuit. "Ho fiducia nel mio team, sapranno risolvere il problema." Ha il primo match point ( qui le combinazioni ), ma con colpo di scena in questa prima giornata.Marc Marquez sdrammatizza così l'accaduto. Abbiamo visto purtroppo catene perse dalle KTM ed in più di un'occasione, ma dalle Ducati è un evento raro.ha aggiunto, come riportaalla fine della prima giornata di attività al Losail International Circuit.

“Abbiamo iniziato bene e verso la fine delle prove ho trovato un buon ritmo” ha poi aggiunto il pilota catalano. “Ora devo concentrarmi completamente sulle qualifiche perché partire dalla prima fila, o al massimo dalla seconda, è fondamentale in MotoGP al giorno d’oggi. È anche chiaro che questo weekend sarà difficile perché molti piloti sono veloci. Sembra che Diggia e Bezzecchi siano i migliori in termini di passo, ma anche Martin e Bagnaia sono stati veloci. Oltre a loro, vedo anche Raul Fernandez tra i protagonisti.”