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Prequalifiche MotoGP Qatar: super Diggia da record, per Marquez intoppo catena

MotoGP
di Matteo Bellan
Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez nel GP Qatar
MotoGP Qatar: Diggia vola nelle Prequalifiche
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Due Ducati in vetta alla classifica a Lusail, la migliore Aprilia è quella di Bezzecchi: in Q2 anche Martin e Bagnaia clamoroso flop di Acosta.
Miglior tempo di Fabio Di Giannantonio nelle Prequalifiche MotoGP del Gran Premio del Qatar 2026. Il pilota del team VR46 ha siglato il nuovo record del Lusail International Circuit in 1'50"406, mostrando di essere in grande forma dopo alcuni gran premi al di sotto delle aspettative. Alle sue spalle c'è un'altra Ducati, quella di Marc Marquez, che ha concluso la sessione con un ritardo di 142 millesimi rispetto a Diggia. Prima fila virtuale completata dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, che incassa 260 millesimi di gap dal leader di oggi.

Marquez perde la catena

Quando mancavano poco più di 25 minuti alla fine della sessione di Practice, in curva 16 è partita la catena dalla Desmosedici GP26 di Marquez, che ha dovuto rientrare verso la pit lane a spinta. Un piccolo inconveniente dopo il lavoro fatto con doppia gomma media per prepararsi in ottica gara per colui che aveva chiuso in vetta la classifica dei tempi delle FP1 mattutine.

Bagnaia risorge, Acosta delude

Dietro al trio Di Giannantonio-Marquez-Bezzecchi c'è un rigenerato Pecco Bagnaia, che in Qatar sembra finalmente in grado di guidare come piace a lui. Vedremo se riuscirà ad essere competitivo per tutto il weekend, intanto è positivo che abbia ottenuto l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche. Bene anche Raul Fernandez, quinto con l'Aprilia Trackhouse numero 25.
Enea Bastianini, sesto, è il migliore pilota KTM delle Prequalifiche. Ce l'ha fatta Jorge Martin, non al 100% e autore del settimo tempo. C'è anche una Honda in top 10, è quella LCR guidata da Johann Zarco, che ha piazzato una zampata nel finale. Direttamente in Q2 anche Ai Ogura con l'altra Aprilia Trackhouse e Brad Binder con la KTM del team factory. Deludente Pedro Acosta, che incredibilmente non va oltre il quattordicesimo tempo e dovrà fare la Q1 a Lusail.

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