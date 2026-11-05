Il pilota Aprilia si è presentato a Lusail in condizione fisica non perfetta: le FP1 saranno decisive per capire se potrà continuare il weekend.

A Sepang non ha gareggiato, quindi Jorge Martin è finito a -44 punti da Marc Marquez in classifica. Questo significa che la vittoria del suo secondo titolo mondiale MotoGP è diventata un miraggio, anche perché non è ancora sicuro che potrà disputare le gare del weekend del Gran Premio del Qatar. Anche se ha ricevuto il via libera per risalire sulla sua Aprilia RS-GP26, le sue condizioni fisiche verranno ricontrollate al termine della prima sessione di prove libere.

Anche se dovesse superare le FP1, comunque non sarà al 100% per poter pensare di impensierire seriamente Marquez. La frattura composta al radio distale destro rimediata nella sprint race a Phillip Island è ancora lì, ovviamente, e non gli consentirà di guidare al meglio.

MotoGP Qatar: come sta Jorge Martin?

Martinator ha ammesso di avere uno stato di forma decisamente superiore rispetto allo scorso weekend a Sto meglio - riporta AS -, ho lavorato duramente negli ultimi giorni per raggiungere la migliore forma possibile. Ora dobbiamo vedere quanti progressi abbiamo fatto in moto e quanto sarò limitato. Ci riproverò e vedremo nel weekend fin dove potrò arrivare. Ho molta più speranza rispetto a quando ero in Malesia, dove esserci è stato un po' forzato, perché ero lì poco dopo l'infortunio e mentalmente sapevo che non avrei dovuto esserci. Stavo soffrendo tanto e abbiamo fatto bene a fermarci". ha ammesso di avere uno stato di forma decisamente superiore rispetto allo scorso weekend a Sepang, dove aveva provato a girare prima di decidere di ritirarsi , non essendo nella condizione adatta per poter guidare efficacemente: "- riporta".

In Malesia aveva problemi legati sia al dolore sia alla forza, qualcosa di assolutamente normale a breve distanza di tempo dalla caduta in Australia. Essendo in corsa per il titolo mondiale MotoGP 2026, ha comunque cercato di correre a Sepang, però si è ritrovato in una situazione in cui non era possibile e ha saggiamente deciso di mollare. Non ne aveva per pensare di disputare tutto il weekend.

Marquez campione del mondo a Lusail?

Martin è consapevole che Marquez ha la possibilità di conquistare la corona iridata nel GP in Qatar e spera di arrivare a Valencia con i giochi aperti, anche se non sarà affatto facile: "Alla fine, Marc è l'unico che può vincere o perdere questo mondiale. Il mio obiettivo non è rimandare i festeggiamenti, bensì cercare di arrivare fino all'ultima gara. Ecco perché sono qui, perché voglio continuare a lottare per questo campionato e farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci".

Marc, che può laurearsi campione a Lusail se farà 30 punti più di Jorge e 8 più di Bezzecchi, è stato interpellato su quanto detto dal connazionale sul mondiale e ha risposto con una battuta che sa un po' di frecciata ad Aprilia: "Lo potevano perdere solo loro".

Il numero 89 Aprilia farà del proprio meglio, chiaramente, però sa benissimo che le chance di evitare la festa ducatista sono ridotte. Se la festa non succederà in Qatar, dovrebbe comunque avvenire a Portimao o alla peggio a Valencia. Il vantaggio di 44 punti mette Marc nella condizione di poter gestire senza affanni.