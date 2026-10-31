Jorge Martin si arrende a Sepang: "Ecco perché ho deciso di fermarmi"

Niente da fare per il pilota Aprilia, dopo le FP2 ha dovuto abbandonare definitivamente il GP della Malesia: ci sarà in Qatar?

MotoGP Malesia: le parole di Martin dopo il forfait

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il due volte campione del mondo ha raccontato la sua versione dei fatti: "Ci ho provato, ho dato tutto. Già venerdì avevo visto che la situazione era molto complicata, ma non avevamo usato tutto quello che c'era per il dolore, quindi ho aspettato sabato per prendere una decisione. Ho fatto tutto quello che potevo, però l'efficacia che avevo alla guida non era abbastanza. Ho deciso di fermarmi, essere in pista era un rischio per me, perché non avevo il controllo al 100% di quello che stava succedendo sulla moto. Ho pensato che sarebbe stato impossibile fare i 20 giri della gara lunga, ho preferito riposarmi e guadagnare un giorno di recupero per il Qatar".

Il dolore e la mancanza di forza sono stati fattori decisivi, portando Martin ad alzare bandiera bianca: "Quando ti manca la forza, significa che il dolore arriva, quindi molli. Più che altro è stato un problema di forza. Non sentivo solo tanto dolore, perdevo la forza e appena succedeva qualcosa sulla moto non ero pronto a reagire. Dunque, ho deciso di fermarmi".

Ci sarà nel GP Qatar?

Il pilota Aprilia ha ammesso che adesso diventa più complicato pensare di laurearsi campione MotoGP 2026, però ora è focalizzato sul suo recupero fisico: "Ovviamente, il mondiale si allontana. Ora non ci penso tanto, perché voglio recuperare, però sono sicuro che ci proverò fino alla fine. Non solo per me, ma anche per la mia gente, per i miei tifosi e per la mia squadra. Nella vita bisogna provarci, non va sempre come uno vuole e questo lo dobbiamo accettare, però io ci provo".

Martin rientrerà in Spagna, poi bisognerà vedere se il suo polso destro sarà migliorato a sufficienza per permettergli di affrontare anche il Gran Premio del Qatar, finora confermato, anche se continuano a trapelare rumors sul fatto che la maggior parte dei piloti non sia del tutto convinta di andare a Lusail. Intanto bisognerà vedere cosa succederà a Sepang, dove Marc Marquez può far salire il suo vantaggio in classifica rispetto a Martinator: ora ci sono 10 punti a separarli, è verosimile che diventeranno oltre 20 dopo questo weekend.