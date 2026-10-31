MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Jorge Martin si arrende a Sepang: "Ecco perché ho deciso di fermarmi"

MotoGP
di Matteo Bellan
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP seduto nel box con addosso la tuta da corsa
MotoGP, Jorge Martin non ce la fa: è fuori dal GP della Malesia
Seguici su Google News
Niente da fare per il pilota Aprilia, dopo le FP2 ha dovuto abbandonare definitivamente il GP della Malesia: ci sarà in Qatar?
Jorge Martin ha fatto il massimo per correre a Sepang, ma il dolore e la mancanza di forza lo hanno costretto a ritirarsi anticipatamente da un weekend fondamentale per la sua corsa al titolo MotoGP 2026. Dopo le FP2 c'è stato l'annuncio ufficiale da parte di Aprilia, che così vede sempre più lontana la possibilità di vincere la corona della top class per la prima volta.

MotoGP Malesia: le parole di Martin dopo il forfait

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il due volte campione del mondo ha raccontato la sua versione dei fatti: "Ci ho provato, ho dato tutto. Già venerdì avevo visto che la situazione era molto complicata, ma non avevamo usato tutto quello che c'era per il dolore, quindi ho aspettato sabato per prendere una decisione. Ho fatto tutto quello che potevo, però l'efficacia che avevo alla guida non era abbastanza. Ho deciso di fermarmi, essere in pista era un rischio per me, perché non avevo il controllo al 100% di quello che stava succedendo sulla moto. Ho pensato che sarebbe stato impossibile fare i 20 giri della gara lunga, ho preferito riposarmi e guadagnare un giorno di recupero per il Qatar".
Il dolore e la mancanza di forza sono stati fattori decisivi, portando Martin ad alzare bandiera bianca: "Quando ti manca la forza, significa che il dolore arriva, quindi molli. Più che altro è stato un problema di forza. Non sentivo solo tanto dolore, perdevo la forza e appena succedeva qualcosa sulla moto non ero pronto a reagire. Dunque, ho deciso di fermarmi".

Ci sarà nel GP Qatar?

Il pilota Aprilia ha ammesso che adesso diventa più complicato pensare di laurearsi campione MotoGP 2026, però ora è focalizzato sul suo recupero fisico: "Ovviamente, il mondiale si allontana. Ora non ci penso tanto, perché voglio recuperare, però sono sicuro che ci proverò fino alla fine. Non solo per me, ma anche per la mia gente, per i miei tifosi e per la mia squadra. Nella vita bisogna provarci, non va sempre come uno vuole e questo lo dobbiamo accettare, però io ci provo".
Martin rientrerà in Spagna, poi bisognerà vedere se il suo polso destro sarà migliorato a sufficienza per permettergli di affrontare anche il Gran Premio del Qatar, finora confermato, anche se continuano a trapelare rumors sul fatto che la maggior parte dei piloti non sia del tutto convinta di andare a Lusail. Intanto bisognerà vedere cosa succederà a Sepang, dove Marc Marquez può far salire il suo vantaggio in classifica rispetto a Martinator: ora ci sono 10 punti a separarli, è verosimile che diventeranno oltre 20 dopo questo weekend.

Leggi anche

Martin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a SepangMartin a riposo forzato, Bezzecchi insegue i Marquez: Aprilia sotto scacco a Sepang
Ducati e Aprilia, sfida tecnica senza tregua: novità sulla RS-GP di Bezzecchi a SepangDucati e Aprilia, sfida tecnica senza tregua: novità sulla RS-GP di Bezzecchi a Sepang
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Jorge Martin

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

alex-marquez-aprilia-motogp-malesia
MotoGP

Qualifiche MotoGP Malesia: Alex Marquez sorprende Marc in pole, forfait Martin

MotoGP Malesia: Pedro Acosta
MotoGP

Acosta quarto a Sepang ma non si fida della KTM: «Le sensazioni sono state terribili»

aprilia-motogp-malesia
MotoGP

Ducati e Aprilia, sfida tecnica senza tregua: novità sulla RS-GP di Bezzecchi a Sepang

Altre notizie

alex-marquez-aprilia-motogp-malesia

Qualifiche MotoGP Malesia: Alex Marquez sorprende Marc in pole, forfait Martin

MotoGP
MotoGP Malesia: Pedro Acosta

Acosta quarto a Sepang ma non si fida della KTM: «Le sensazioni sono state terribili»

MotoGP
Eicma 2026: L'italianissima Hurba lancia 150S

Eicma 2026: Hurba lancia 150S lo scooter elettrico progettato e assemblato alle porte di Roma

Novità
minibike-polini-eicma-2026

La Polini Minibike 910 RS si rifà il look: la "minimoto dei campioni" per sognare la pista

Novità
Brands Hatch BSB 4

Cosa rende così unico il British Superbike? Intervista a Steve Day di TNT Sports

Superbike

Articoli popolari

aprilia-motogp-malesia

Ducati e Aprilia, sfida tecnica senza tregua: novità sulla RS-GP di Bezzecchi a Sepang

MotoGP
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"

MotoGP
Marc Marquez caduto nelle Prove MotoGP a Sepang e Jorge Martin seduto nel box Aprilia

Prequalifiche MotoGP Malesia: Marquez cade e poi detta legge, Martin preoccupa

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso del team

Pecco Bagnaia arrabbiato a Sepang: "La situazione è inaccettabile"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading