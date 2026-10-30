Prequalifiche MotoGP Malesia: Marquez cade e poi detta legge, Martin preoccupa

I fratelli Marquez portano due Ducati in testa a Sepang, la migliore Aprilia è di Ogura, mentre Martin è costretto ad abbandonare le Practice.

Marc Marquez davanti a tutti anche nelle Prequalifiche MotoGP del Gran Premio della Malesia. Dopo essere stato in vetta già nelle FP1, il campione in carica ha stampato il miglior tempo anche nel pomeriggio. A inizio turno è anche caduto in curva 15, però non si è affatto demoralizzato. Alle sue spalle il fratello Alex, che ha messo la Ducati Desmosedici GP26 del team BK8 Gresini a solo 109 millesimi.

Jorge Martin si è fermato anticipatamente

Grande curiosità di vedere Jorge Martin in azione, dopo aver superato positivamente il controllo medico al termine delle FP1. Ma le Practice del pilota Aprilia sono durate appena due giri, poi c'è stato un rientro al box, dove assieme il dottor Angel Charte è stata presa la decisione di concludere anticipatamente la giornata in pista. Al due volte campione del mondo è stato indicato di riposare, poi si verificheranno nuovamente le sue condizioni domattina.

Il fatto che Martinator non abbia proseguito le Prequalifiche sembra un segnale evidente del fatto che il radio fratturato gli stia dando non pochi problemi. Al fine di preservarlo in vista del resto del weekend, il riposo è probabilmente la decisione più saggia, anche se questo significa dover affrontare la Q1 delle Qualifiche e rischiare di partire indietro sulla griglia. In casa Aprilia sono con il fiato sospeso, sperano che il loro pilota possa

Michelin: la situazione gomme a Sepang

Piero Taramasso, Two-wheel Motorsport Manager di Michelin, è stato interpellato da Sky Sport MotoGP sul tema gomme: "Abbiamo portato tre gomme posteriori diverse, perché dopo i test invernali ci avevano che avrebbero dovuto riasfaltare da curva 5 alla 12. Poi non l'hanno fatto, ma noi nel frattempo avevamo prodotto le gomme e le avevamo spedite. In accordo con i team e l'organizzazione abbiamo deciso di lasciare le tre scelte".

Taramasso ha spiegato nel dettaglio quali sono le gomme posteriori portate a Sepang: "La morbida posteriore è la stessa dell'anno scorso, la dura posteriore è la media del 2025 e tra queste due abbiamo messo una specifica che si chiama media ed è una gomma simmetrica che è resistente all'usura. Al mattino dei piloti l'hanno provata e qualcuno la proverà nel pomeriggio. Spesso a Sepang c'è un bel gap di performance tra media e morbida".

Il fatto che non sia stato riasfaltato il tracciato, con i rettilinei che però sono stati fresati, può incidere? Taramasso risponde così: "L'asfalto è un po' rovinato, capiremo stasera o domani l'influenza che c'è sulla gomma. Sicuramente può avere un'influenza in termini di usura e di consumo della gomma, ce lo aspettiamo. Per quanto riguarda la scelta, penso che i piloti lavoreranno sulla soft posteriore per fare sia la sprint sia la gara, è quella che hanno adoperato sia nel 2025 sia nel 2024. Se riesci a farla durare, è la gomma che dà più performance. Penso si possa andare su una scelta soft-soft sia per sabato sia per domenica".

GP Malesia, risultati Prequalifiche: tempi e classifica, chi va in Q1-Q2

La migliore Aprilia è quella di Ai Ogura del team SuperFile Trackhouse, terzo a 167 millesimi da Marquez senior. Buona quarta posizione per Pedro Acosta con la KTM, davanti alla Ducati di Fabio Di Giannantonio e all'Aprilia di Marco Bezzecchi.

Ci sono tre KTM in top 10, bene Enea Bastianini e Maverick Vinales del team Tech3, rispettivamente settimo e ottavo. Accedono direttamente alla Q2 delle Qualifiche anche Franco Morbidelli e il rientrante Joan Mir, con l'unica moto giapponese (Honda) presente nelle prime dieci posizioni delle Practice MotoGP a Sepang.

Pecco Bagnaia dovrà affrontare la Q1, non è andato oltre il dodicesimo tempo e si è anche reso protagonista di una caduta in curva 1 quando mancavano poco più di 2 minuti alla fine della sessione. Altra delusione per il pilota Ducati, che in Malesia sperava di essere più competitivo. In crisi Fabio Quartararo, diciannovesimo con la Yamaha.

MotoGP Malesia, risultati Prequalifiche: tempi e classifica a Sepang