La vera curiosità dello stand Husqvarna a EICMA 2026 non sarà la moto più visibile. Husqvarna Mobility ha annunciato che a Milano porterà una novità destinata al fuoristrada, ma per ora non ne ha svelato nulla: né il nome, né la categoria, né le caratteristiche tecniche. Un'attesa che rischia di rubare la scena alla protagonista ufficiale, la Norden 901 MY27.

Norden 901 MY27, il cambiamento è nel colore

La adventure svedese si presenta con una nuova livrea blu metallizzata. È questo l'intervento principale sul model year 2027: un aggiornamento estetico che dà un volto diverso alla moto senza toccarne le linee, che restano quelle già conosciute.

Sotto la carrozzeria, almeno stando alle informazioni diffuse finora, non cambia niente rispetto alla versione attuale. Il cuore resta il bicilindrico parallelo da 889 cm³, con 105 CV e 100 Nm di coppia: numeri pensati per una moto che deve muoversi bene sia nei lunghi trasferimenti su asfalto sia quando la strada finisce e comincia lo sterrato.

L'incognita fuoristrada

Con una Norden aggiornata soltanto nell'aspetto, l'attenzione si sposta inevitabilmente sull'annuncio dedicato all'off-road . Husqvarna si è limitata a far sapere che la novità arriverà, lasciando aperto ogni scenario. Per gli appassionati di ruote tassellate è il dettaglio più interessante della presenza svedese in fiera.

Le risposte arriveranno direttamente dallo stand milanese, dove si scoprirà se la sorpresa annunciata da Husqvarna sarà all'altezza dell'attesa che la Casa ha voluto creare.