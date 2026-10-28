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MotoGP 2027, cresce la tensione: Di Giannantonio lancia l'allarme

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Fabio Di Giannantonio
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La stagione 2026 della MotoGP sta per volgere al termine, con quattro gare alla fine e un campione del mondo ancora da nominare.
Ma buona parte dell'attenzione di piloti e team è già rivolta al prossimo anno, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. Le tensioni crescono all'interno del paddock: Fabio Di Giannantonio evidenzia una mancanza di equità nel programma di test pre-campionato.

I cambiamenti della MotoGP

Cambio di cilindrata, aerodinamica ridotta, cambio pneumatici. Sono solo alcuni dei principali cambiamenti a cui si appresta il Mondiale MotoGP e i piloti dovranno gradualmente adattarsi alle novità. Di Giannantonio sottolinea un palese squilibrio nel chilometraggio preseason. Mentre alcuni atleti ufficiali stanno ancora aspettando di completare i loro primi giri con l'equipaggiamento 2027, Nicolò Bulega gode di una situazione ideale.
Il neo campione del mondo WSBK ha accumulato un tempo in pista praticamente illimitato come collaudatore e futuro pilota Ducati VR46 per il 2027. Questo immenso vantaggio strategico sta irritando i suoi futuri rivali in griglia. "I piloti che non hanno potuto testare le Pirelli dovrebbero partecipare allo Shakedown 2027. Non so se succederà, ma è qualcosa che spero, perché penso che potrebbe essere davvero equo. Perché il prossimo anno non si tratterà solo di un piccolo cambiamento; sarà tutto nuovo", ha dichiarato Di Giannantonio a Speedweek.
Di Giannantonio Fabio

Shakedown di Sepang libero a tutti?

Lo Shakedown di Sepang è tradizionalmente riservato a rookie, collaudatori e alle Case costruttrici che beneficiano delle concessioni della Categoria D. Ma senza test MotoGP preliminari, il pilota capitolino, che dal prossimo anno vestirà i colori KTM, teme che la gerarchia si sbilancerà a seconda dei chilometri percorsi prima dell'inizio di stagione. "Di conseguenza, i piloti esperti non saranno più veri esperti. Molti di noi, come me, potrebbero essere come dei principianti. Nel mio caso, avrò meno giorni di esperienza con le gomme Pirelli rispetto a tutti gli altri. Quindi spero che si impegnino a fondo per garantire che tutto sia equo per la prima gara".

Problemi di sicurezza

'Diggia' non parla solo di livelli di competitività, ma anche di problemi di sicurezza per l'intero gruppo. Comprendere il comportamento degli pneumatici Pirelli e testare l'affidabilità dei componenti è fondamentale prima di correre a tutto gas. “Onestamente, si tratta anche di sicurezza, di conoscere bene i propri pneumatici. Inoltre, se una moto ha un problema e non puoi usarla per una giornata di test, non conosci la moto e non conosci l'affidabilità di alcune sue parti. Quindi penso che, per motivi di sicurezza, dovremmo definire un chilometraggio minimo e massimo per ogni moto".

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