MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Valentino Rossi o Marc Marquez? Ecco cosa risponde Pedro Acosta

MotoGP
di Matteo Bellan
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP nel box del suo team
Marc Marquez o Valentino Rossi? Pedro Acosta dice la sua opinione
Seguici su Google News
Marquez e Rossi non si amano, ma sono due leggende indiscutibili della MotoGP: il futuro pilota Ducati ha espresso il proprio pensiero su entrambi.
Chi è il migliore pilota della storia del Motomondiale? Le opinioni sono contrastanti. Guardando i titoli vinti, quindici, dovrebbe essere Giacomo Agostini ad avere tale status. Ma c'è chi preferisce indicare altri nomi, tra i quali Valentino Rossi e Marc Marquez, entrambi vincitori di nove mondiali e autori di importanti pagine di storia della MotoGP.

Rossi e Marquez: da "amici" a nemici

Quando lo spagnolo è arrivato in top class vincendo subito la corona iridata (cosa mai riuscita a nessun altro), dando spettacolo in pista e ripetendo anche due sorpassi storici del Dottore a Jerez e Laguna Seca, sembrava destinato a diventarne l'erede; ciò anche in virtù del buon rapporto iniziale tra i due, che spesso interagivano, sembrando quasi il maestro e l'allievo. C'erano rispetto e stima.
Valentino Rossi e Marc Marquez piloti MotoGP esultano con dei trofei in mano
Valentino Rossi e Marc Marquez: dal rispetto all'odio
Nel 2015 è cambiato tutto, le tensioni sono progressivamente salite, a Sepang c'è stato il momento che ha definitivamente sancito la rottura tra i due: prima la conferenza stampa accusatoria di Rossi, poi lo scontro infuocato in pista con la caduta di Marquez e tutto quello che è successo successivamente. Fatti ormai noti e ampiamente discussi.
Valentino resta convinto che Marc lo abbia danneggiato nella corsa al decimo titolo, andando così a favorire Jorge Lorenzo, poi laureatosi campione del mondo nell'ultimo GP a Valencia. L'attuale pilota Ducati ha respinto le accuse, anche se nel documentario "Marc Marquez: All In" su Prime Video ha ammesso che nell'ultima gara non ha dato il 100% per superare il connazionale, cosa che avrebbe consegnato il titolo a Rossi.
Queste le parole del fenomeno di Cervera: "Avrei potuto buttarmi dentro all'ultima curva e provare il sorpasso su Lorenzo senza sapere cosa sarebbe successo? Sì. Ma avrei fatto vincere il titolo a una persona che mi aveva fatto tutto quello per un mio sorpasso? No. Non avevo la motivazione, perché quello che hanno creato per me e quello che mi hanno fatto vivere in quelle due settimane non lo auguro a nessuno. Tanto meno a un ragazzo di 22 anni. Se qualcuno mi manca di rispetto, di carattere ne ho, e di palle ancora di più".

Il pensiero di Pedro Acosta

Intervistato da AS, Pedro Acosta ha speso parole di elogio per entrambi, evidenziando quanto di importante abbiano fatto per la MotoGP: "Marc è miglior pilota della storia negli ultimi 15 anni. È al livello di Rossi. Sono i due migliori della storia, li metto sullo stesso piano. Un pareggio? Sì, alla fine penso che Marc abbia fatto molto in pista e Valentino molto in termini di presenza mediatica. Valentino era un beniamino del pubblico ovunque andasse. Ha anche corso in un'epoca molto diversa. In definitiva, Marc ha affrontato i migliori piloti nella storia del campionato, a parte Stoner, che non ha corso contro di lui. Ha affrontato tutti i grandi come Pedrosa, Lorenzo e Valentino, e li ha battuti. Quindi ha fatto molto in pista, forse molto di più di quanto abbia fatto fuori dalla pista".
Acosta, che nel 2027 sarà compagno di Marquez nel team Ducati Lenovo MotoGP, li mette allo stesso livello. Per Marc evidenzia soprattutto i risultati conseguiti in pista, mentre per Valentino ricorda anche la sua importanza nell'ambito extra-pista, tutti gli riconoscono che le corse motociclistiche hanno avuto un boom di interesse soprattutto grazie a lui.
La si può pensare come si vuole su quanto successo nel 2015, si può ritenere uno superiore all'altro, ma non si può negare che entrambi siano tra i migliori piloti della storia del Motomondiale. Le loro imprese in pista parlano da sole.

Leggi anche

Anche Valentino Rossi a Misano: Marc Marquez evita le "provocazioni"Anche Valentino Rossi a Misano: Marc Marquez evita le "provocazioni"
MotoGP, Melandri sullo scontro Rossi-Marquez: "Valentino fatto passare per vittima"MotoGP, Melandri sullo scontro Rossi-Marquez: "Valentino fatto passare per vittima"
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Marc Marquez

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

raul-fernandez-phillip-island
MotoGP

Raul Fernandez e le "lacrime" di Phillip Island: "Io credo nei segnali..."

Jorge Martin
MotoGP

MotoGP col fiato sospeso: Aprilia attende il verdetto su Jorge Martin

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP beve dalla borraccia nera Monster mentre è seduto nel box a Phillip Island
MotoGP

GP Australia, Aprilia tra sollievo e rimpianto: "Bezzecchi è un po' arrabbiato"

Altre notizie

raul-fernandez-phillip-island

Raul Fernandez e le "lacrime" di Phillip Island: "Io credo nei segnali..."

MotoGP
Jorge Martin

MotoGP col fiato sospeso: Aprilia attende il verdetto su Jorge Martin

MotoGP
Novità: sidecar Krauser Domani rarità da collezionisti

Krauser Domani, il sidecar con motore BMW prodotto in 275 esemplari cerca un nuovo proprietario

Novità
Antonelli

Formula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al Mondiale

Formula 1
guzzi

EICMA 2026, Moto Guzzi rompe con la tradizione: niente V2 per la nuova 500 d'ingresso

Novità

Articoli popolari

Marc Marquez pilota MotoGP nel box rosso Ducati Lenovo

Ducati difende Marc Marquez: "Lui ha coraggio di parlare, altri piloti stanno zitti"

MotoGP
MotoGP Australia: Pecco Bagnaia avrebbe voluto correre

Bagnaia rivela: «I piloti non sono stati consultati» sull'annullamento del GP d'Australia

MotoGP
guzzi

EICMA 2026, Moto Guzzi rompe con la tradizione: niente V2 per la nuova 500 d'ingresso

Novità
MotoGP: Marco Bezzecchi ora è l'unica punta Aprilia

Bezzecchi dopo l'infortunio di Martin: "Non è ancora finita, questo campionato è folle"

MotoGP
Superbike: Kyle Ryde è il Cannibale del British

Kyle Ryde, tris nel British Superbike 2026: “Attacco i record” Ma ora c'è un nuovo nemico

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading