Valentino Rossi o Marc Marquez? Ecco cosa risponde Pedro Acosta

Marquez e Rossi non si amano, ma sono due leggende indiscutibili della MotoGP: il futuro pilota Ducati ha espresso il proprio pensiero su entrambi.

Chi è il migliore pilota della storia del Motomondiale? Le opinioni sono contrastanti. Guardando i titoli vinti, quindici, dovrebbe essere Giacomo Agostini ad avere tale status. Ma c'è chi preferisce indicare altri nomi, tra i quali Valentino Rossi e Marc Marquez , entrambi vincitori di nove mondiali e autori di importanti pagine di storia della MotoGP.

Rossi e Marquez: da "amici" a nemici

Quando lo spagnolo è arrivato in top class vincendo subito la corona iridata (cosa mai riuscita a nessun altro), dando spettacolo in pista e ripetendo anche due sorpassi storici del Dottore a Jerez e Laguna Seca, sembrava destinato a diventarne l'erede; ciò anche in virtù del buon rapporto iniziale tra i due, che spesso interagivano, sembrando quasi il maestro e l'allievo. C'erano rispetto e stima.

Valentino Rossi e Marc Marquez: dal rispetto all'odio

Nel 2015 è cambiato tutto, le tensioni sono progressivamente salite, a Sepang c'è stato il momento che ha definitivamente sancito la rottura tra i due: prima la conferenza stampa accusatoria di Rossi, poi lo scontro infuocato in pista con la caduta di Marquez e tutto quello che è successo successivamente. Fatti ormai noti e ampiamente discussi.

Valentino resta convinto che Marc lo abbia danneggiato nella corsa al decimo titolo , andando così a favorire Jorge Lorenzo, poi laureatosi campione del mondo nell'ultimo GP a Valencia. L'attuale pilota Ducati ha respinto le accuse, anche se nel documentario "Marc Marquez: All In" su Prime Video ha ammesso che nell'ultima gara non ha dato il 100% per superare il connazionale, cosa che avrebbe consegnato il titolo a Rossi.

Queste le parole del fenomeno di Cervera: "Avrei potuto buttarmi dentro all'ultima curva e provare il sorpasso su Lorenzo senza sapere cosa sarebbe successo? Sì. Ma avrei fatto vincere il titolo a una persona che mi aveva fatto tutto quello per un mio sorpasso? No. Non avevo la motivazione, perché quello che hanno creato per me e quello che mi hanno fatto vivere in quelle due settimane non lo auguro a nessuno. Tanto meno a un ragazzo di 22 anni. Se qualcuno mi manca di rispetto, di carattere ne ho, e di palle ancora di più".

Il pensiero di Pedro Acosta

Intervistato da AS, Pedro Acosta ha speso parole di elogio per entrambi, evidenziando quanto di importante abbiano fatto per la MotoGP: "Marc è miglior pilota della storia negli ultimi 15 anni. È al livello di Rossi. Sono i due migliori della storia, li metto sullo stesso piano. Un pareggio? Sì, alla fine penso che Marc abbia fatto molto in pista e Valentino molto in termini di presenza mediatica. Valentino era un beniamino del pubblico ovunque andasse. Ha anche corso in un'epoca molto diversa. In definitiva, Marc ha affrontato i migliori piloti nella storia del campionato, a parte Stoner, che non ha corso contro di lui. Ha affrontato tutti i grandi come Pedrosa, Lorenzo e Valentino, e li ha battuti. Quindi ha fatto molto in pista, forse molto di più di quanto abbia fatto fuori dalla pista".

Acosta, che nel 2027 sarà compagno di Marquez nel team Ducati Lenovo MotoGP, li mette allo stesso livello. Per Marc evidenzia soprattutto i risultati conseguiti in pista, mentre per Valentino ricorda anche la sua importanza nell'ambito extra-pista, tutti gli riconoscono che le corse motociclistiche hanno avuto un boom di interesse soprattutto grazie a lui.

La si può pensare come si vuole su quanto successo nel 2015, si può ritenere uno superiore all'altro, ma non si può negare che entrambi siano tra i migliori piloti della storia del Motomondiale. Le loro imprese in pista parlano da sole.