MotoGP, Valentino Rossi a Misano: Marc Marquez evita le "provocazioni"

La presenza del vecchio "rivale" non distrare il campione in carica MotoGP, concentrato nella lotta con Bezzecchi e Aprilia.

Buona partenza di Marc Marquez a Misano Adriatico. Il pilota del team Ducati Lenovo MotoGP ha terminato le FP1 con il miglior tempo e poi al secondo posto le Prequalifiche . Il distacco da Marco Bezzecchi sul giro secco è stato di 103 millesimi, ma lo spagnolo ha risparmiato una gomma posteriore soft e pertanto potrebbe non aver espresso tutto il suo potenziale.

In ogni caso, ci sono ancora le FP2 di sabato mattina per cercare di mettere a posto ciò che manca in vista di qualifiche, sprint e gara. In Emilia-Romagna il campione in carica ha vinto la gara lunga nel 2024 e nel 2025, sarà sicuramente da tenere d'occhio in questo weekend.

MotoGP Misano, Prove: il bilancio di Marquez

Abbiamo lavorato bene - ha detto a però non sappiamo qual è il nostro ritmo. Siamo piuttosto indietro rispetto a Bezzecchi e ad altri in termini di passo gara. Ma cercheremo di lavorarci su domani". Quella romagnola è una pista che richiede abbastanza sforzo fisico, dunque Marquez si sta anche gestendo e forse questo lo ha portato a non avere il passo che avrebbe voluto nella giornata odierna: "- ha detto a Motosan ".

Il nove volte campione del mondo è consapevole dei punti del tracciato di Misano nei quali deve cercare di migliorare la sua performance: "Sappiamo che i settori 2-4 sono il nostro punto di forza, mentre i settori 1-3, quelli più lunghi, sono il nostro punto debole, ed è lì che dobbiamo lavorare. Bezzecchi è veloce su tutti i tipi di circuiti e curve".

C'è chi prevede un duello tra Marquez e Bezzecchi, però Marc ritiene che sia nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini sia nella corsa al titolo non si possano scartare anche altri piloti, a partire da chi è oggi il leader della classifica generale MotoGP: "Sembra che tutti parlino di me e Bezzecchi, ma qui Jorge Martín è il leader, Di Giannantonio è a 48 punti di distacco e Alex, dal rientro dall'infortunio, sta mostrando un livello fantastico. Non è una corsa a due, al momento è una corsa a quattro o a cinque".

Valentino Rossi? La risposta secca di Marc

Al Misano World Circuit è presente anche Valentino Rossi, proprietario del team VR46 e anche suo rivale in passato. Interpellato sul tema, nello specifico sul fatto che la produzione TV abbia più volte inquadrato prima l'uno e poi l'altro durante l'azione in pista, Marquez ha preferito tagliare corto e non cadere in alcun tipo di provocazione: "Penso che ci sia già abbastanza spettacolo in pista senza dover essere coinvolti in questi giochetti".

Ha fatto bene a rispondere così, non ha motivo di fare particolari commenti su qualcosa che per lui non è importante. Adesso ha ben altri pensieri nella testa e quanto successo con Rossi appartiene al passato ormai. Il suo focus è sul cercare di essere il più competitivo possibile in questo GP.