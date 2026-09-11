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MotoGP Misano: Bezzecchi risponde a Marquez, l'incubo di Bagnaia continua

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 11 settembre 2026 alle 16:05
Marco Bezzecchi guida l'Aprilia MotoGP a Misano Adriatico
MotoGP Misano, Prequalifiche: Bezzecchi in vetta alla classifica
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Prosegue il duello infuocato tra Aprilia e Ducati in Emilia-Romagna: nel pomeriggio la spunta Bez, però Marquez ha risparmiato una gomma. Sarà un weekend molto interessante.
Le Prequalifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 terminano con Marco Bezzecchi leader della classifica con il miglior tempo di 1:30.144. Nel finale ha sopravanzato i fratelli Marc e Alex Marquez, staccati rispettivamente di 103 e 185 millesimi. Da sottolineare che il campione in carica, autore del best lap nelle FP1 mattutine, non ha usato una seconda gomma morbida, come era già successo ad Aragon. Ne avrà una in più da sfruttare nelle Qualifiche di sabato.

Prequalifiche MotoGP Misano, tempi e classifica: sorprese Honda e Pol Espargaro

Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli completano la top 5 con le Ducati del team Pertamina Enduro VR46. Ottimo sesto posto per Pedro Acosta con la KTM del team factory. Da applausi anche le prestazioni di Luca Marini e Johann Zarco, che portano in Q2 le loro Honda. E che dire di Pol Espargaro? Chiamato dal team Tech3 per sostituire l'infortunato Maverick Vinales, il tester KTM ha conquistato il nono tempo e l'accesso alla Q2 delle Qualifiche.
Luca Marini guida la Honda MotoGP a Misano
MotoGP Misano: Honda sorprende con Marini e Zarco
L'ultimo posto è andato a Jorge Martin con l'altra RS-GP26 del team Aprilia Racing. Il leader del Mondiale MotoGP 2026 ce l'ha fatta per poco. Enea Bastianini è rimasto fuori per 14 millesimi, Raul Fernandez per 26. Entrambi hanno dei rimpianti.
Da dimenticare le Prequalifiche di Pecco Bagnaia, che non è andato oltre il diciannovesimo tempo e che dovrà affrontare la Q1 nelle Qualifiche di sabato mattina. Per il numero 63 del team Ducati Lenovo una situazione davvero complicata. A Misano si aspettava di essere molto più competitivo, non di faticare così tanto. Alle sue spalle solo le Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu.
Classifica tempi Prequalifiche MotoGP Misano
Prequalifiche MotoGP Misano: tempi ufficiali e classifica finale

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