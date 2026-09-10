Aprilia in versione estrema: l'ultimo upgrade per battere Ducati

Aprilia tenta il tutto per tutto per assicurarsi il titolo MotoGP 2026, l'ultimo dell'era con motori 1000cc. Nonostante dal prossimo anno entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico, la Casa di Noale continua a puntare su dettagli di aerodinamica per vincere la sfida contro Ducati. Con Jorge Martin e Marco Bezzecchi si prova a centrare il sogno iridato.

Sprint finale per il titolo mondiale

Il costruttore veneto continua a sfornare aggiornamenti per la RS-GP, in vista del finale di Mondiale MotoGP. Al MotorLand di Aragon la squadra diretta da Massimo Rivola ha portato in pista un nuovo codone per il posteriore della moto. Con Ai Ogura out anche a Misano , il destino dell'Aprilia è affidato alle mani di Jorge Martin, attualmente leader di classifica, e al compagno di box Marco Bezzecchi. In particolare, il pilota romagnolo si è detto particolarmente soddisfatto del nuovo elemento aerodinamico provato nella prima sessione di prove libere. Il codone è rimasto sulla sua moto per il resto del weekend in terra spagnola.

Il nuovo codone al posteriore

Il leader provvisorio della MotoGP, Jorge Martin, ha invece provato la nuova versione nel primo giorno di prove, per poi metterla da parte in vista delle gare. L'obiettivo principale di questo nuovo elemento è migliorare la maneggevolezza del retrotreno dell'Aprilia RS-GP e fornire maggiore stabilità al posteriore. Sarà probabilmente solo un caso, ma Bezzecchi ad Aragon ha firmato pole e record della pista con il tempo di 1:44.962.

Marco ha centrato il terzo posto sia nella MotoGP Sprint che nel Gran Premio, ma nulla ha potuto sul circuito talismano di Marc Marquez. Ma a Misano la musica potrebbe cambiare e l'Aprilia potrebbe ripresentarsi col nuovo codone, capace di gestire al meglio i flussi d'aria e generando maggiore deportanza sulla ruota posteriore. Inoltre dovrebbe rendere la moto più stabile e ridurre lo stress sul pneumatico posteriore, preservandone così l'usura.

Assalto al sogno iridato

Lo sviluppo non si limita solo alla parte posteriore della RS-GP. Con l'introduzione del nuovo concept, sono state riprogettate anche le cosiddette "ali per le gambe", ovvero le alette aerodinamiche situate sotto la sella della motocicletta. Gli ingegneri di Noale stanno continuando a lavorare sull'ultimo prototipo MotoGP dell'era 1000cc, nonostante buona parte dell'attenzione sia già rivolta al nuovo regolamento in vigore dal 2027.

La sfida contro la Ducati sta entrando nella fase clou di questo campionato. "È difficile, ma ci stiamo provando. Perché sappiamo cosa c'è in gioco", ha ammesso il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini. Dopo la pausa estiva, a Borgo Panigale non ha introdotto aggiornamenti importanti per la Desmosedici GP26, mentre Aprilia ha apportato miglioramenti sia a Silverstone con piccole modifiche aerodinamiche, sia ad Aragon con la nuova ala posteriore.