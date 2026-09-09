A seguito dalla caduta del Mugello, Karolina Danak ha riportato la frattura della gamba: stop alla stagione 2026 di WEC e CIV Femminile

Dal presentarsi al Mugello al comando della classifica di campionato di Women's European Championship e CIV Femminile con un buon gruzzoletto di vantaggio al dover dire, nell'arco di un weekend, addio (definitivamente?) ai sogni di conquistare contemporaneamente il titolo continentale e tricolore per la stagione 2026. A seguito della rovinosa scivolata registratasi domenica scorsa in gara sul tracciato di Scarperia e San Piero , Karolina Danak sarà costretta ad un prolungato stop per recuperare da un delicato infortunio.

KAROLINA DANAK FUORI GIOCO

Impegnata quest'anno in un programma ad ampio respiro tra Mondiale, Europeo e CIV Femminile con il team Prata Motorsport, Karolina Danak è incappata in una caduta ad alta velocità al Mugello nel corso dell'ultimo giro di gara in occasione dell'appuntamento congiunto di WEC e CIVF andato in scena in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. Leader fino a quel momento, la pilota polacca ha perso il controllo della propria Yamaha R7 in piena percorrenza del curvone sinistrorso della Bucine che immette sul lungo rettifilo dei box, finendo rovinosamente a terra a pochi metri dal traguardo.

INFORTUNIO ALLA GAMBA

Nello schianto, Karolina Danak ha riportato la frattura della gamba che, in prima istanza, pregiudica il finale della sua stagione 2026. Un brutto colpo per l'originaria di Polskie, regolarmente in pista al Mugello nonostante i postumi di un precedente infortunio alla clavicola sinistra rimediato in allenamento a Misano, passando da una potenziale vittoria ad un nuovo stop. Restano incerti i tempi di recupero, con inevitabili ripercussioni nella corsa al (doppio) titolo. Salvo miracoli, dovrà saltare i conclusivi round di WEC e CIV Femminile, a cominciare dal prossimo in agenda tra appena due settimane a Varano de' Melegari. In forte dubbio anche la partecipazione alla finalissima del WorldWCR a Jerez de la Frontera in data 16-18 ottobre.

LE PAROLE DI KAROLINA DANAK

"Non ci sono parole per descrivere il mio dolore", ha fatto sapere un'affranta Karolina Danak. "Non è questo il modo in cui avrei voluto concludere il quarto round stagionale di WEC e CIV Femminile al Mugello. Abbiamo iniziato il weekend alla grande con il miglior tempo nelle prove e conseguente pole position. Nella gara di domenica, purtroppo, sono caduta all'ultima curva dell'ultimo giro mentre ero in testa, rimediando la rottura della gamba: è dura da accettare. Ero appena rientrata dall'infortunio alla clavicola. Mi sono sentita a mio agio per tutto il weekend, cominciavo a sentirmi di nuovo me stessa. Adesso mi ritrovo ad affrontare un nuovo infortunio ed un altro periodo di convalescenza".

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