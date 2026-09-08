Quartararo non vede la luce: primo messaggio per la Honda

Fabio Quartararo vuole concludere al più presto questa stagione di MotoGP con Yamaha. Il pilota di Nizza è già concentrato sulla prossima avventura con Honda, quando terrà il primo test ufficiale sulla RC-V il 1° dicembre a Valencia. Finirà il brutto periodo del campione del mondo 2021?

No al test Pirelli in Austria

La rottura tra la Casa di Iwata e Quartararo è ormai definitiva. Il rapporto scricchiolava da mesi. Poi Yamaha ha vietato al suo pilota di provare le gomme Pirelli nel test in programma a Spielberg il 21 settembre, all'indomani del GP d'Austria. A quel punto 'El Diablo' non ci ha visto più, dichiarando pubblicamente di non voler aiutare più la Honda nell'evoluzione della moto. Ci penseranno Toprak Razgatlioglu e Izan Guevara a collaudare la Yamaha da 850cc con pneumatici Pirelli e a fornire dati utili agli ingegneri.

Un anno difficile

Il passaggio dal motore quattro cilindri in linea al V4 è stato doloroso per Fabio e il costruttore giapponese. Potrebbe essere altrettanto complicato il salto da Yamaha a HRC, in quanto ci sarà bisogno di un periodo di adattamento alla moto e alla squadra. "L'anno scorso non ho cambiato marca, ma si tratta di una moto completamente differente. E mi sono dovuto adattare", ha spiegato Fabio Quartararo. "Ho dovuto cambiare il mio stile di guida. E la stessa cosa accadrà l'anno prossimo. Ovviamente, monterò anche pneumatici diversi. Quindi è qualcosa che dovremo imparare".

Aspettando la Honda...

Inizia una nuova era della MotoGP, tutto è un punto interrogativo. Bisognerà adattarsi non solo ai prototipi 850cc, ma anche agli pneumatici Pirelli, all'esordio dopo anni di gomme Michelin. La strada resta in salita per il francese: "Non mi aspetto di salire in moto ed essere subito velocissimo. Valencia sarà ovviamente una giornata in cui dovrò capire quali sono i miei punti deboli e cosa dovrò migliorare durante l'inverno".

Ma con un test MotoGP in programma all'inizio di dicembre, con temperature piuttosto basse, sarà arduo mettere a punto la moto. L'attenzione si focalizzerà sulla posizione di guida in sella alla RC-V. Nella preseason 2027 i piloti avranno a disposizione due giorni di test a Sepang (non più tre) e due a Buriram. Dopo di che sarà già tempo di fare sul serio. "Non mi aspetto di vincere subito - ha concluso Quartararo, come riportato da Motorsport-Total.com -. Dovrò imparare, adattarmi e cercare di massimizzare le prestazioni della moto il più rapidamente possibile per essere veloce".