Luca Marini-KTM: retroscena sulle trattative e il caso Vinales

KTM ha quasi completato la line-up piloti per la stagione MotoGP 2027. Confermati Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per il team factory. Il team satellite Tech3 schiererà una coppia composta da un pilota esperto e un rookie. Luca Marini reciterà il ruolo di "veterano", per dare anche un grosso contributo nello sviluppo della RC16 di nuova generazione.

Marini-Honda ai titoli di coda

Luca Marini chiuderà l'avventura con la Honda alla fine della stagione 2026, dopo tre anni insieme particolarmente complicati. Il pilota di Tavullia non è mai andato oltre il quinto posto in sella alla RC-V, risultati che non rispecchiano certo il suo vero valore. Nel suo ultimo Mondiale con la Ducati (2023) del team VR46, aveva collezionato due podi in gara e quattro nelle Sprint. Sapeva di correre un rischio ereditando la moto di Marc Marquez , di trovarsi con il marchio più vincente e ricco della classe MotoGP. Ma allo stesso tempo era consapevole che il prototipo dell'Ala dorata stava vivendo il momento più complicato della sua storia. E alla fine ha deciso di accettare la sfida.

Luca, l'opzione KTM e il caso Vinales

Da tempo HRC ha deciso di fare affidamento su Fabio Quartararo per la nuova era della MotoGP con prototipi 850cc. Una scelta che il fratello di Valentino Rossi ha dovuto accettare a malincuore, prima di mettersi alla ricerca di un nuovo team. Le porte sembravano quasi tutte chiuse, ma alla fine il management della VR46 ha trovato un accordo con KTM Tech3. A sua disposizione ci sarà una moto ufficiale da subito, a Mattighofen hanno tutto l'interesse a puntare sulle sue abilità di collaudatore e prestazioni.

"Siamo davvero felici che si unisca a noi", ha dichiarato Pit Beirer, responsabile del settore motorsport di KTM, a MotoGP.com. "Naturalmente, ci sono state molte discussioni e anche molta attesa per vedere come Maverick si sarebbe evoluto dopo l'infortunio. Quindi per un lungo periodo abbiamo semplicemente aspettato e osservato cosa accadeva".

Poiché le condizioni della spalla sinistra di Maverick Vinales non sono migliorate, la KTM non ha esercitato l'opzione sul suo contratto per l'anno prossimo. Dopo il Gran Premio di Germania al Sachsenring a metà luglio, Vinales si è preso una pausa e ritornerà solo quando la sua spalla sarà completamente guarita. Al suo posto il collaudatore Pol Espargaró.

Lunga trattativa con KTM e Tech3

Dall'altro lato la Honda ha messo subito in chiaro che avrebbe ingaggiato Quartararo, con conseguente "licenziamento" di Marini e Mir. A quel punto lo spagnolo ha trovato un'intesa con Gresini, mentre Marini ha subito virato sulla Casa austriaca. "Siamo rimasti in contatto con Luca durante tutto questo periodo", ha proseguito Beirer. "Ha mostrato interesse fin da subito e credo che abbiamo parlato con tutti coloro che volevano unirsi a noi. Parlando con le persone che lo circondano, è emerso chiaramente che Luca è davvero la persona giusta per contribuire a migliorare la moto".

La squadra di Gunther Steiner ha da subito chiarito che avrebbe schierato un pilota esperto ed un rookie di buone speranze. Per questo secondo ruolo si pensa all'australiano Senna Agius, anche se manca l'ufficialità. Luca Marini e gli altri piloti che formeranno lo schieramento KTM per la stagione MotoGP 2027 avranno a disposizione poche giornate di test per acclimatarsi alla RC16. Si comincia il 1° dicembre a Valencia, a febbraio due giorni di test a Sepang e due a Buriram. Solo il rookie della Tech3 avrà a disposizione due giornate di test aggiuntive durante lo shakedown in Malesia.