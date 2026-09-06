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Mondiale SBK 2026: la classifica piloti aggiornata dopo Magny-Cours

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 06 settembre 2026 alle 15:05
Partenza gara Superbike a Magny-Cours, round Francia 2026
Mondiale Superbike 2026: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il round in Francia
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Bulega a un passo dalla corona iridata WorldSBK, la vincerà a Cremona: Lecuona si deve arrendere di nuovo. Ecco la situazione generale nel Mondiale.
Il nono round del calendario del Mondiale Superbike 2026 termina con la ventiseiesima vittoria stagionale di Nicolò Bulega. Scattato dalla pole position, il pilota del team Aruba Ducati ha preso subito vantaggio su Iker Lecuona e l'ha progressivamente aumentato, rendendo impossibile un recupero dello spagnolo, sconfitto in modo netto oggi pomeriggio a Magny-Cours.
La tripletta in questo weekend in Francia avvicina ulteriormente Bulega alla conquista del titolo mondiale SBK. Nel prossimo round al Cremona Circuit potrà coronare il suo sogno, dopo essere già stato campione del mondo Supersport nel 2023. Il divario in classifica tra lui e Lecuona è così ampio che l'epilogo è ormai scontato.

SBK, Montella dietro Bulega e Lecuona: allungo per la medaglia di bronzo

Podio di Gara 2 Superbike completato da Yari Montella, che consolida il suo terzo posto nella classifica generale. Il pilota del Barni Spark Racing Team approfitta dei risultati deludenti di Sam Lowes (undicesimo) e Alex Lowes (tredicesimo) per guadagnare punti nella sua corsa alla medaglia di bronzo 2026.
Yari Montella esulta col Barni Spark Racing Team a Magny-Cours, round Francia WorldSBK
WorldSBK: Yari Montella allunga sui fratelli Lowes
Ottime prestazioni anche di Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e Alberto Surra (Motocorsa), che hanno piazzato le loro Ducati rispettivamente al quarto e al quinto posto. Top 6 tutta ducatista nell'ultima manche a Magny-Cours, con Alvaro Bautista autore di una buona performance che gli ha permesso di concludere in sesta posizione un weekend non semplice.
La prima moto non Panigale V4 R al traguardo è stata la Kawasaki Ninja ZX-10RR di Garrett Gerloff, settimo. La miglior Yamaha quella di Xavi Vierge, ottavo davanti alla Bimota di Axel Bassani, in difficoltà in Francia. Round da dimenticare per BMW.

Superbike, round Francia 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI WORLDSBK
  1. Nicolò Bulega 553 punti
  2. Iker Lecuona 407 punti (-146)
  3. Yari Montella 247 punti (-306)
  4. Alex Lowes 201 punti (-352)
  5. Sam Lowes 198 punti (-355)
  6. Lorenzo Baldassarri 171
  7. Axel Bassani 169
  8. Garrett Gerloff 126
  9. Alberto Surra 120
  10. Alvaro Bautista 119
  11. Miguel Oliveira 107
  12. Andrea Locatelli 103
  13. Xavi Vierge 95
  14. Tarran Mackenzie 81
  15. Tommy Bridewell 63
  16. Danilo Petrucci 55
  17. Remy Gardner 53
  18. Stefano Manzi 34
  19. Michael van der Mark 23
  20. Somkiat Chantra 10
  21. Tetsuta Nagashima 7
  22. Jonathan Rea 6
  23. Jake Dixon 5
  24. Bahattin Sofuoglu 4
  25. Mattia Rato 2
  26. Ryan Vickers 1
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI WORLDSBK
  1. Ducati 558 punti
  2. Bimota 243 punti
  3. BMW 147 punti
  4. Yamaha 143
  5. Kawasaki 126
  6. Honda 27

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