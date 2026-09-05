MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Raul Fernandez-Aprilia, cosa è successo? Rivola chiede scusa

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 05 settembre 2026 alle 9:30
Raul Fernandez
Aggiungi come fonte preferita su Google
Aprilia continua a contendersi le posizioni di vertice nelle gare e in classifica piloti MotoGP. Ma il GP di Aragon ha consentito a Marc Marquez di sorpassare Marco Bezzecchi, che scivola al terzo posto, e di avvicinarsi al leader Marco Bezzecchi (+19). Amaro in bocca per Raul Fernandez, costretto al ritiro per un problema meccanico alla sua RS-GP.

Raul costretto al ritiro

Quello al MotorLand di Aragon è stato un weekend davvero difficile da digerire per Raul Fernandez, settimo nella classifica generale. Il pilota del team Trackhouse ha dovuto ritirarsi, mentre occupava la sesta posizione, a causa di un guasto tecnico. Nonostante la frustrazione e l'amarezza, il madrileno si è rifiutato di spiegare l'accaduto dopo la gara. "Non posso dire cosa sia successo, si è trattato di un problema meccanico. Voglio ringraziare il team per il lavoro svolto, perché non è stato un weekend come mi aspettavo".
Le immagini televisive hanno mostrato chiaramente l'Aprilia con il numero #25 soggetta a vibrazioni durante la gara. Un ritiro che arriva nel momento clou della stagione MotoGP, spezzando definitivamente i sogni iridati di Raul Fernandez, reduce dalla vittoria di Silverstone, dal terzo posto al Sachsenring, dal secondo ad Assen.

Le scuse di Rivola

A seguito di questi problemi meccanici, l'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, ha voluto chiedere pubblicamente scusa al 25enne di Madrid. "Voglio scusarmi pubblicamente con Raúl, perché quando c'è un problema tecnico, che si tratti di un errore del meccanico o di qualcosa che non funziona sulla moto. E' giusto scusarsi con il pilota, così come lui si scusa con noi quando commette un errore".
Aprilia non può permettersi questo tipo di errori se vuole rimanere in corsa per il titolo. Rivola ne è pienamente consapevole. "È un problema che va analizzato. Ora rimandiamo la moto a casa e vediamo cosa è successo. Ma questi sono segnali d'allarme che richiedono una risposta decisa".

Aprilia e il sogno iridato

Nella stagione MotoGP in corso, Aprilia ha già vinto sette dei 13 Gran Premi disputati finora ed è al comando di tutte e tre le classifiche: piloti, costruttori e team. La Casa di Noale continua a lavorare su miglioramenti di dettaglio all'attuale RS-GP. A Silverstone ha apportato aggiornamenti aerodinamici, mentre ad Aragon è stato introdotto un nuovo alettone posteriore. Aprilia può vantare ben quattro piloti nelle prime sette posizioni in classifica, mentre Ducati soltanto due. A dimostrazione che il prototipo veneto sia non solo competitivo ma anche adattabile a vari stili di guida.
Gli ingegneri sono però impegnati anche sul fronte della nuova moto 850cc che debutterà nel 2027. Un doppio lavoro per nulla semplice. "Sì, abbiamo iniziato a lavorare otto giorni a settimana e 25 ore al giorno", ha scherzato Paolo Bonora a MotoGP.com. "È difficile... Sappiamo di avere questa possibilità e ci stiamo provando".

Leggi anche

Luca Marini-Honda addio: la profezia di Marquez e l'abbraccio di 'DiGgia'Luca Marini-Honda addio: la profezia di Marquez e l'abbraccio di 'DiGgia'
VR46, Di Giannantonio suona la sveglia: "Sappiamo cosa sta succedendo"VR46, Di Giannantonio suona la sveglia: "Sappiamo cosa sta succedendo"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Raul Fernandez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Di Giannantonio
MotoGP

VR46, Di Giannantonio suona la sveglia: "Sappiamo cosa sta succedendo"

04 settembre 2026
Luca Marini
MotoGP

Luca Marini-Honda addio: la profezia di Marquez e l'abbraccio di 'DiGgia'

04 settembre 2026
espargaro-motogp
MotoGP

Misano senza Viñales: KTM Tech3 conferma Espargaró, mistero sul rientro

04 settembre 2026

Altre notizie

Formula SAE, sognando il motorsport: 54 team e 1600 studenti in pista

Formula SAE, sognando il motorsport: 54 team e 1600 studenti in pista

CDM Club
Superbike: Miguel Oliveira e la BMW che non brila

SBK Magny Cours FP3: BMW e Honda con nuovi aiutini, ecco perchè sono inutili

Superbike
Russell

F1 Monza: Mercedes fa paura, Gasly che doccia fredda!

Formula 1
Shoya Tomizawa

In memoria di Shoya Tomizawa: chi era ambasciatore della nuova classe Moto2

Storie di Moto
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati a Magny-Cours, Francia

Superbike, Lecuona cambia: una "nuova" Ducati per andare all'assalto di Bulega

Superbike

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini-Honda addio: la profezia di Marquez e l'abbraccio di 'DiGgia'

MotoGP
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike

Danilo Petrucci: addio Superbike, m

Superbike
Fabio Di Giannantonio

VR46, Di Giannantonio suona la sveglia: "Sappiamo cosa sta succedendo"

MotoGP
Pedro Acosta

La mamma di Marquez è già nel 2027, i complimenti ad Acosta non passano inosservati

MotoGP
bulega-sbk

Superbike FP1 Magny-Cours: "solito noto" al comando, Bulega verso il match point?

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading