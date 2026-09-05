Raul Fernandez-Aprilia, cosa è successo? Rivola chiede scusa

Aprilia continua a contendersi le posizioni di vertice nelle gare e in classifica piloti MotoGP. Ma il GP di Aragon ha consentito a Marc Marquez di sorpassare Marco Bezzecchi, che scivola al terzo posto, e di avvicinarsi al leader Marco Bezzecchi (+19). Amaro in bocca per Raul Fernandez , costretto al ritiro per un problema meccanico alla sua RS-GP.

Raul costretto al ritiro

Quello al MotorLand di Aragon è stato un weekend davvero difficile da digerire per Raul Fernandez, settimo nella classifica generale. Il pilota del team Trackhouse ha dovuto ritirarsi, mentre occupava la sesta posizione, a causa di un guasto tecnico. Nonostante la frustrazione e l'amarezza, il madrileno si è rifiutato di spiegare l'accaduto dopo la gara. "Non posso dire cosa sia successo, si è trattato di un problema meccanico. Voglio ringraziare il team per il lavoro svolto, perché non è stato un weekend come mi aspettavo".

Le immagini televisive hanno mostrato chiaramente l'Aprilia con il numero #25 soggetta a vibrazioni durante la gara. Un ritiro che arriva nel momento clou della stagione MotoGP, spezzando definitivamente i sogni iridati di Raul Fernandez, reduce dalla vittoria di Silverstone, dal terzo posto al Sachsenring, dal secondo ad Assen.

Le scuse di Rivola

A seguito di questi problemi meccanici, l'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola, ha voluto chiedere pubblicamente scusa al 25enne di Madrid. "Voglio scusarmi pubblicamente con Raúl, perché quando c'è un problema tecnico, che si tratti di un errore del meccanico o di qualcosa che non funziona sulla moto. E' giusto scusarsi con il pilota, così come lui si scusa con noi quando commette un errore".

Aprilia non può permettersi questo tipo di errori se vuole rimanere in corsa per il titolo. Rivola ne è pienamente consapevole. "È un problema che va analizzato. Ora rimandiamo la moto a casa e vediamo cosa è successo. Ma questi sono segnali d'allarme che richiedono una risposta decisa".

Aprilia e il sogno iridato

Nella stagione MotoGP in corso, Aprilia ha già vinto sette dei 13 Gran Premi disputati finora ed è al comando di tutte e tre le classifiche: piloti, costruttori e team. La Casa di Noale continua a lavorare su miglioramenti di dettaglio all'attuale RS-GP. A Silverstone ha apportato aggiornamenti aerodinamici, mentre ad Aragon è stato introdotto un nuovo alettone posteriore. Aprilia può vantare ben quattro piloti nelle prime sette posizioni in classifica , mentre Ducati soltanto due. A dimostrazione che il prototipo veneto sia non solo competitivo ma anche adattabile a vari stili di guida.

Gli ingegneri sono però impegnati anche sul fronte della nuova moto 850cc che debutterà nel 2027. Un doppio lavoro per nulla semplice. "Sì, abbiamo iniziato a lavorare otto giorni a settimana e 25 ore al giorno", ha scherzato Paolo Bonora a MotoGP.com. "È difficile... Sappiamo di avere questa possibilità e ci stiamo provando".